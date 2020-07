Fall Maddie : Polizei durchsucht Kleingarten in Hannover

Aktualisiert am

Polizei durchsucht Kleingarten in Hannover

Im Fall der verschwundenen Madeleine McCann hat die Polizei mit der Durchsuchung einer Kleingarten-Parzelle in Hannover begonnen. Der Einsatz stehe im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen Mordes gegen den verdächtigen 43-jährigen Deutschen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag.

Was in dem Kleingarten gesucht werde, sagte sie nicht. Über den Polizeieinsatz, bei dem auch ein Mini-Bagger benutzt wurde, hatte zuerst die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet. Der 43 Jahre alte Mann ist in Kiel inhaftiert.

Anfang Juni wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft in Braunschweig gegen B. wegen des Verdachts ermittelt, das 2007 an der portugiesischen Algarve verschwundenen britischen

Mädchens Madeleine „Maddie“ McCann ermordet zu haben. B. wohnte früher in Braunschweig und ist vielfach vorbestraft, auch wegen sexuellen Kindesmissbrauchs.