Fall Maddie McCann : Nicht entlastet, nicht überführt

TV-Aufruf: Der Leitende Kriminaldirektor Christian Hoppe (li.) in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am 3. Juni. Bild: dpa

Christian B. ist in seinem Leben sehr oft umgezogen. Seit dieser Woche hat er wieder eine neue Bleibe: Kurz vor seinem Geburtstag wurde der 43 Jahre alte Deutsche aus der Justizvollzugsanstalt Kiel ins Gefängnis nach Wolfenbüttel verlegt. Dort wird der Verdächtige im Fall Maddie nun wohl für längere Zeit bleiben. Christian B. muss in Niedersachsen eine siebenjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung absitzen, die der Bundesgerichtshof vor einigen Tagen für rechtskräftig erklärt hat.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. F.A.Z.



Die Beamten des Bundeskriminalamts (BKA) sind über diese Entwicklung froh, denn so können sie weiter gegen Christian B. ermitteln, ohne befürchten zu müssen, dass dieser sich abermals ins Ausland absetzt. Das BKA folgt schon seit mehreren Jahren den Spuren zu Christian B. im Fall Maddie. Die Öffentlichkeit bekam davon erstmals am 3. Juni dieses Jahres etwas mit, als der Leitende Kriminaldirektor Christian Hoppe in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ auftrat.