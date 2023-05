Die portugiesische Polizei sucht zusammen mit dem BKA an einem Stausee nach Spuren, die Aufschluss zum Verschwinden von Madeleine McCann geben könnten. Das Mädchen verschwand 2007 im Alter von drei Jahren an der Algarve-Küste.

Polizisten arbeiten am Ufer des Arade-Stausees in der Nähe von Silves in Portugal. Bild: dpa

Um acht Uhr morgens begannen die Suchaktionen. Mehrere Dutzend Beamte waren nach Angaben der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa am Arade-Stausee in Silves im Bezirk Faro im Einsatz – auf der Suche nach Hinweisen zum Verbleib von Madeleine McCann. Das Mädchen war im Mai 2007 im Alter von drei Jahren aus einer Hotelanlage in Praia da Luz an der portugiesischen Algarve-Küste verschwunden.

Am Montag hatte die portugiesische Kriminalpolizei zusammen mit Feuerwehrleuten erste Vorbereitungen an dem See getroffen, der rund 50 Kilometer von dem Ort entfernt liegt, an dem Maddie zuletzt gesehen worden war. Mehrere Zelte wurden am Ufer des Wasserreservoirs aufgeschlagen, das relativ wenig Wasser hat, was die Suche erleichtern könnte. Neben portugiesischen Polizeifahrzeugen war auch ein ziviles Fahrzeug mit einem Wiesbadener Kennzeichen zu sehen, wo das Bundeskriminalamt (BKA) seinen Sitz hat. Auch Mitarbeiter von Scotland Yard sind zugegen. Die neuen Entwicklungen machten auch in der britischen Presse Schlagzeilen.

Verdächtiger soll dort übernachtet haben

Die Suchaktion soll voraussichtlich mindestens zwei Tage dauern und sich nur auf einen bestimmten Uferabschnitt konzentrieren. Taucher stehen bereit, wie auch Spürhunde. Die deutsche Polizei soll eine der Stellen, an denen Christian B. übernachtet hatte, als Anhaltspunkt angegeben haben. Auf seinem Laptop seien Fotos vom Arade-Stausee gefunden worden, den er gerne besuchte. Laut Presseberichten soll er die Gegend als sein „kleines Paradies“ bezeichnet haben und oft dort gesehen worden sein. Er habe in dem kargen Gebiet in der Nähe eines heruntergekommenen Restaurants auf einem Hügel immer wieder übernachtet.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig teilte am Dienstag lediglich mit, dass „gegenwärtig strafprozessuale Maßnahmen“ in Portugal stattfänden. Die portugiesischen Behörden führten diese auf dem Weg der Rechtshilfe mit Unterstützung des Bundeskriminalamts durch. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt schon seit längerer Zeit gegen Christian B. wegen mehrerer Sexualdelikte, darunter auch der Fall Maddie. Die Braunschweiger Ermittler sahen im Fall Maddie aber bisher keine belastbare Grundlage für eine Anklage.

Im Oktober 2022 erhoben sie Anklage wegen anderer Sexualdelikte gegen Christian B., die aber vom Landgericht Braunschweig erst kürzlich zurückgewiesen wurde. Das Gericht sieht sich nicht zuständig für die Vorwürfe, da Christian B. vor seiner zwischenzeitlichen Flucht aus Deutschland nicht in Braunschweig, sondern in Sachsen-Anhalt wohnhaft gewesen sei. Christian B. sitzt derzeit eine siebenjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung einer 72 Jahre alten Amerikanerin in Portugal ab, zu der er Ende 2019 vom Landgericht Braunschweig verurteilt worden war.

Kann die Suche nach so langer Zeit noch Erfolg haben?

Vor der Suchaktion hatte die portugiesische Kriminalpolizei bestätigt, dass „im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit in den kommenden Tagen in der Algarve-Region neue Durchsuchungen durchgeführt werden, die von der Kriminalpolizei koordiniert werden, auf Ersuchen der deutschen Behörden (BKA) und in Anwesenheit der britischen Behörden“. Es müsse stichhaltige Hinweise geben, um eine solche große Operation zu rechtfertigen, vermutete ein Justizexperte im Sender CNN Portugal. Der frühere Kriminalpolizist André Inácio zeigte sich gegenüber dem Sender skeptisch darüber, dass eine Suche nach mehr als einem Jahrzehnt noch Erfolg haben könnte. Er äußerte zudem die Befürchtung, dass man „auf Tricks zurückgreift, um Menschen in Haft zu halten“.

Der Stausee war im Februar und März 2008 zwei Mal von Tauchern abgesucht worden, die ein portugiesischer Anwalt beauftragt hatte, den Maddies Eltern jedoch als einen Wichtigtuer und Selbstdarsteller abtaten. Marcos Aragao Correia organisierte diese privat finanzierte Aktion nach einem angeblichen Tipp aus der Unterwelt und Theorien einer Wahrsagerin. Demnach soll Maddie innerhalb von 48 Stunden nach ihrem Verschwinden ermordet und ihr Leichnam in den Stausee geworfen worden sein. Beim zweiten Tauchgang wurden Beutel mit Knochen gefunden. Nach Angaben der Polizei waren es jedoch keine menschlichen Knochen, sondern es handelte sich um Katzenskelette.

Zur letzten bekannt gewordenen größeren Suchaktion war es im Sommer 2020 gekommen. Wie bei früheren Operationen war damals wieder praktisch jeder Stein umgedreht worden. Damals wurde unter anderem mit Hilfe von Tauchern erfolglos in drei seit Jahren stillgelegten Brunnen in Vila do Bispo gesucht.

Am 12. Mai wäre Maddie zwanzig Jahre alt geworden. Auf der Facebookseite für die Suche nach ihr gratulierten die Eltern ihrer Tochter an dem Tag mit den Worten: „Wir lieben dich, und wir warten auf dich. Wir werden niemals aufgeben.“.