Ghislaine Maxwell : Hat sie für ihn die Mädchen angeworben?

Das Blatt hat sich gewendet: Für Ghislaine Maxwell wird in New York angeklagt. Bild: Reuters

Die meisten hatten einen Strafprozess erwartet, der die High Society von New York bis London erschüttern würde. Die Angeklagte Ghislaine Maxwell, als Tochter des britischen Medienzars Robert Maxwell lange Fixstern des Londoner Gesellschaftslebens und als Partnerin des New Yorker Finanzmanagers Jeffrey Epstein Zeremonienmeisterin seines sozialen Aufstiegs, schien Enthüllungen über die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Upper Class auf gleich zwei Kontinenten zu garantieren. Zur Entourage der 59-Jährigen und des verstorbenen Epstein zählten Präsidenten der Vereinigten Staaten (Bill Clinton, Donald Trump), Milliardäre (Bill Gates, Leslie Wexner, Tom Pritzker), prominente Juristen (Kenneth Starr, Alan Dershowitz) und auch Königinnensohn Prinz Andrew.

Nach den Eröffnungsplädoyers vor zwei Wochen ist das erwartete gesellschaftliche Beben überraschend ausgeblieben. Stattdessen sagten drei der vier anonymen Zeuginnen vor dem Bundesgericht in Manhattan aus, Maxwell habe sie als Minderjährige für sexuelle Übergriffe durch Epstein rekrutiert. Ein Hausangestellter berichtete von Sextoys und Maxwells Rolle als Epsteins „lady of the house“. Larry Visoski, Pilot von Epsteins als „Lolita Express“ belächeltem Privatflieger, erinnerte sich derweil an Hunderte Flüge zu den Anwesen seines Chefs in Manhattan, Florida, New Mexico, Paris und auf der Karibikinsel Little Saint James. Enttarnungen, Enthüllungen, Einblicke in den immer wieder kolportierten Zirkel prominenter Pädophiler? Blieben bislang aus.

Die Journalistin Julie Brown macht die amerikanische Justiz für die eher verhaltenen Aufklärungsversuche verantwortlich. „Die Regierung hält Informationen geheim, die Staatsanwaltschaft erlaubt das Versiegeln von Dokumenten“, sagte Brown dem Sender CNN am Mittwoch. Die Reporterin war 2017 über Umwege auf die Causa Epstein/Maxwell aufmerksam geworden. Für den „Miami Herald“ berichtete sie damals über die Ernennung des Juristen Alexander Acosta zum Arbeitsminister der Regierung Trump. Bei ihren Recherchen stieß Brown auf einen ungewöhnlichen Deal, den Acosta 2008 als Vertreter der Bundesstaatsanwaltschaft in Florida eingefädelt hatte. Obwohl Epstein in Verdacht stand, mindestens 40 Mädchen sexuell missbraucht zu haben, stimmte Acosta damals zu, den umtriebigen Finanzverwalter nach dessen Geständnis, eine 13-Jährige vergewaltigt zu haben, mit eineinhalb Jahren Haft davonkommen zu lassen. In einer Artikelserie über die „Pervertierung der Gerechtigkeit“ legte Brown auch offen, dass Epstein die nachträglich weiter verkürzte Strafe in seinem Büro in Palm Beach absitzen durfte.

„Sexsklavin“ der Royals

In den Prozessakten fiel damals auch immer wieder der Name Ghislaine Maxwell. Angeblich hatte die weltgewandte Britin als Epsteins Komplizin vor Schulen, Einkaufszentren und Schönheitssalons regelmäßig Mädchen angeworben und auf sexuelle Begegnungen vorbereitet. Gelegentlich, erinnerten sich einige Klägerinnen, beteiligte sich Maxwell auch an den Übergriffen.

Als die Vereinigten Staaten im Herbst 2017 vom Missbrauchsskandal um Hollywood-Mogul Harvey Weinstein und #MeToo eingeholt wurden, horchten Bundespolizei und Staatsanwaltschaft schließlich auf. Bis zu Epsteins Festnahme dauerte es aber noch bis Juli 2019. Vier Wochen nach der Anklage wegen Missbrauchs Minderjähriger und Sexhandels fanden Vollzugsbeamte seinen leblosen Körper in einer Gefängniszelle in Manhattan; der Gerichtsmediziner befand: Selbstmord. Die untergetauchte Maxwell wurde ein Jahr später auf ihrem Anwesen in einem Waldgebiet in New Hampshire verhaftet.