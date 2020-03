DNA-Analyse gibt Hinweise : Ein Täter mit braunen Augen und braunen Haaren

Der Mann, der am 28.Mai 2013 aus einem nichtigen Anlass heraus am Isarufer in München den 31 Jahre alten Domenico L. erstach und danach in der Dämmerung verschwand, hat höchstwahrscheinlich braune Augen, braune Haare und eine mittelhelle Hautfarbe. Diese Angaben zum Aussehen des mutmaßlichen Täters stammen nicht von Augenzeugen. Sie sind das Ergebnis der erweiterten DNA-Analyse zu den äußerlichen Merkmalen des Spurenlegers, das die Münchner Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat.

In Prozentzahlen kann das demzufolge so ausgedrückt werden: Zu 91 Prozent hat der Mann braune Augen, für blaue Augen liegt die Wahrscheinlichkeit bei 2,6 Prozent. 68,9 Prozent beträgt diese Wahrscheinlichkeit hingegen bei braunen Haaren, 22,6 Prozent bei blonden, 2,6 Prozent bei schwarzen Haaren. Für eine „mittel helle Haut“ wurde ein Wert von 68,8 Prozent bestimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Hautfarbe „dunkel-schwarz“ ist, liegt bei 0 Prozent.

Doch nicht nur das wahrscheinliche Aussehen hat Hauptkommissar Holger Smolinsky, der im Fall des „Isar-Mörders“ ermittelt, bestimmen lassen. Das rechtsmedizinische Gutachten des Instituts für Gerichtliche Medizin in Innsbruck weist auch auf die biogeographische Herkunft des Manns hin: Er stammt höchstwahrscheinlich aus Europa. Die Bestimmung der Herkunft teilt sich demnach auf in drei Bereiche. Zum einen die Differenzierung nach Kontinenten – hier wurde „Europa“ genannt, ohne nähere Eingrenzung.

„Man darf sich nicht auf den Phänotyp fixieren“

Zudem werden anhand der „mitochondrialen DNA-Untersuchung“ die genetischen Wurzeln mütterlicherseits untersucht. Sie weisen auch auf eine europäische Abstammung hin. Schließlich ergibt die „Y-chromosomale Bestimmung“ Hinweise zur väterlichen Linie: Laut Gutachten lässt sich hier ein „genetisches Dichtheitszentrum“ im osteuropäischen Raum feststellen. Im Detail werden Nordukraine, Weißrussland und Russland genannt. Angaben zum voraussichtlichen Alter des Täters waren mit den neuen Methoden nicht möglich, da die Menge an sichergestelltem DNA-Material nicht ausreichte.

Die Ergebnisse wertete Smolinsky als „wissenschaftlich überprüfbare Zeugenaussagen“, die es nun in weiteren Ermittlungen mit Maß zu beurteilen gilt. „Man darf sich nicht auf den Phänotyp fixieren.“ Der Mann könnte Kontaktlinsen getragen haben, sein Haar gefärbt, ergraut oder längst ausgefallen gewesen sein, die Haut könnte dunkler erschienen sein, da durch Urlaubssonne gebräunt. Auch die biogeographische Herkunft verweist nur auf die genetischen Wurzeln seiner Vorfahren und nicht zwangsläufig darauf, dass „sein Vater aus der Ukraine kommt“.

Ob auf Grundlage der Erkenntnisse abermals DNA-Untersuchungen vorgenommen werden – rund 5800 Männer hatten im Zuge der Ermittlungen schon freiwillig eine DNA-Probe abgeben –, steht noch nicht fest. Doch die Erkenntnisse helfen demnach, die Ermittlungen weiter einzugrenzen. Auch wenn die neuen Methoden noch weit von einem „genetischen Phantombild“ entfernt seien, wertete Smolinsky die Ergebnisse der Analyse als „sehr positiv“. Denn ob die Angabe von Augenzeugen zutreffe, sei oft schwer zu überprüfen.

Möglich wurde die Anwendung der DNA-Phänotypisierung durch das bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG). Das PAG ist ein Instrument der Gefahrenabwehr, nicht der Strafverfolgung. Die Tat des „Isarmörders“ birgt jedoch nach Sichtweise der Polizei ein großes Risiko der Wiederholung, daher kam das Gesetz nach rechtlicher Prüfung nun zur Anwendung. Es erlaubt, anhand der DNA-Spur nicht nur Aussagen zu Merkmalen wie Haarfarbe oder Augenfarbe zu treffen, sondern auch die biogeographische Herkunft zu bestimmen. Zwar ist die erweiterte DNA-Analyse in Deutschland seit Dezember durch das Gesetz zur „Modernisierung des Strafverfahrens“ erlaubt. Verboten ist jedoch weiterhin die Bestimmung der biogeographischen Herkunft. Darauf hatte die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf bewusst verzichtet, aus Sorge, dass Minderheiten diskriminiert werden könnten

Doch gerade diese Herkunftsbestimmung bezeichnet Smolinsky als „bestes kriminalistisches Instrument“ der erweiterten DNA-Analyse. Denn auf diese Weise könnte man die Angaben zum Phänotyp, also Augen- oder Haarfarbe, besser einordnen. Zudem können so auch Verdächtige entlastet werden. Im Fall des „Isarmörders“ kann man nun Personen mit dunkler Hautfarbe aufgrund der neuen Ergebnisse als Verdächtige höchstwahrscheinlich ausschließen. Ein wesentliches Argument der Kritiker der DNA-Phänotypisierung, die erweiterte DNA-Analyse fördere die Diskriminierung – kann demzufolge entkräftet werden.