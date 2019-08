F.A.Z.-Exklusiv : Die Akte Arafat Abou-Chaker

Aktualisiert am

Der Streit zwischen Clanchef Arafat Abou-Chaker und Rapper Bushido ist an Dramatik kaum zu überbieten. Doch Ermittlungsakten zeigen, um was für Banalitäten es auch geht – und was den beiden wirklich gefährlich werden könnte.

Arafat Abou-Chaker 2018 vor Gericht in Berlin Bild: Imago

Schüsse auf ein Café, angeblich geplante Säureangriffe, Entführungen und Mordanschläge: Wenn über den Konflikt zwischen dem Rapper Bushido und dem Clanchef Arafat Abou-Chaker berichtet wird, hört sich das oft an wie in einem amerikanischen Gangsterfilm. Ermittlungsakten der Berliner Polizei zeigen aber, dass die Fehde 2017 sehr deutsch losging: mit einem Streit unter Nachbarn um einen Gartenzaun. So wurde es der Polizei von Zeugen geschildert; mehr als 200 Seiten aus den Ermittlungsakten gegen Arafat Abou-Chaker liegen dieser Zeitung vor. Darin finden sich Protokolle von abgehörten Telefonaten, abgehörten Gesprächen im Restaurant, von Observationen sowie Zeugenaussagen bekannter Rapper wie Shindy, AK Ausserkontrolle und Ali Bumaye.

Den Streit um den Gartenzaun erwähnen außer Bushido und seiner Frau noch weitere Zeugen, es soll der Anfang vom Ende der langjährigen Geschäftsbeziehung gewesen sein – und damit auch das Ende von Bushidos Herrschaft über die deutsche Rapszene. Zu dem Konflikt kam es demnach auf dem 16000 Quadratmeter großen Villengrundstück in Kleinmachnow östlich von Potsdam, das Bushido und Abou-Chaker 2011 gekauft hatten. Zwei Häuser auf dem Grundstück sollen den Abou-Chakers gehören, eins Bushido, wegen des Konflikts mit Abou-Chaker wohnte er dort aber wohl nur vorübergehend.

Im September 2017 wollten der Rapper und seine Frau ihren Angaben zufolge einen Zaun auf dem Grundstück errichten lassen, bei einem Termin mit einem Handwerker sei Abou-Chaker dazugekommen und mit Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi wegen des Zaunverlaufs aneinandergeraten. Der Clanchef habe Bushido danach vorgeworfen, seine Frau nicht unter Kontrolle zu haben; im Verlauf dieses Gesprächs soll dann zum ersten Mal von einer Trennung der Geschäftspartner die Rede gewesen sein. Andere Rapper, die bei dem Musiklabel „ersguterjunge“ unter Vertrag standen, sagten aus, dass Bushido ihnen nicht lange danach eröffnet habe, dass er sich von Abou-Chaker trennen wolle.

Seitdem streiten sich die beiden um sehr viel Geld. Abou-Chaker und Bushido teilten sich nicht nur das etwa 15 Millionen Euro teure Grundstück in Kleinmachnow und das Label „ersguterjunge“, sondern investierten auch gemeinsam in eine Immobilie mit 92 Wohneinheiten im brandenburgischen Rüdersdorf. Zu diesem Zweck stellte Bushido seinem Geschäftspartner Ende 2010 die berüchtigte Generalvollmacht aus, über die der „Stern“ 2013 groß berichtete. In den Vernehmungen sagt Bushido heute, dass er Abou-Chaker die Vollmacht gegeben habe, weil er selbst zum Zeitpunkt des Immobilienkaufs auf den Malediven war. Danach habe er sie widerrufen.

Jetzt wird um die millionenteure Immobilie mit Anwälten gestritten. Die müssen sich auch mit Forderungen beschäftigen, die Abou-Chaker offenbar wegen der Musikgeschäfte erhebt: 2018 soll er Bushido zum Beispiel eine Rechnung über mehrere hunderttausend Euro für ein Kay-One-Album von 2012 gestellt haben, an dem Bushido mitverdient hatte. Bushido bezeichnet die Ansprüche als verjährt.

Und dann gibt es eben noch die Großbaustelle Kleinmachnow. Erst im Juni rückte die Polizei mal wieder auf dem Grundstück an, es ging um baurechtliche Fragen. Abou-Chaker habe sich ohne Genehmigungen einen riesigen unterirdischen Pool- und Wellnessbereich bauen lassen, der über einen versteckten Tunnel zu erreichen sei, berichteten Medien danach. Bushido bestätigte das in den Vernehmungen: Abou-Chaker habe ihn vor Jahren über den Plan informiert und behauptet, dass er keine Baugenehmigung brauche, weil der Pool unterirdisch liege. Wegen der Bauarbeiten hätten sich auf dem Gelände dann bald riesige Sandhügel aufgetürmt. Als sich daraufhin die Baubehörde angekündigt habe, sei der Sand innerhalb von einer Woche weggeschafft worden. Irgendwann soll Abou-Chaker von Bushido dann Geld für das Poolprojekt gefordert haben; ihm sei es immerhin darum gegangen, dass auch Bushidos Frau im Bikini am Pool liegen könne, ohne dass sie jemand sehen könne.