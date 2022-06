Missbrauchsprozess : Ex-Popstar R. Kelly muss 30 Jahre in Haft

Die gefallene Musik-Ikone R. Kelly verbringt den Rest des Lebens wohl im Gefängnis. Nach einem Schuldspruch im vergangenen September wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und der Bildung einer kriminellen Organisation mit dem Ziel, Mädchen, Jungen und junge Frauen für den Musiker zu rekrutieren, verurteilte das Bundesgericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn den Fünfundfünfzigjährigen am Mittwochnachmittag (Ortszeit) zu 30 Jahren Haft.

Die Staatsanwaltschaft hatte 25 Jahre oder mehr gefordert. Da R. Kelly, bürgerlich Robert Sylvester Kelly, drei Jahrzehnte lang gewohnheitsmäßig Minderjährige missbraucht habe, trugen die Ankläger vor, stelle er auch künftig eine Gefahr dar. Unter Tränen hatten mehrere Opfer am Mittwoch vor der Strafmaßverkündung ausgesagt, sich nach den Erniedrigungen den Tod gewünscht zu haben. Mit Hinweis auf die angeblich von Missbrauch, Gewalt und Armut geprägte Kindheit des späteren selbsternannten „King of R&B“ hatte die Verteidigung weniger als zehn Jahre Haft beantragt.

Nächster Strafprozess in Illinois

Der Grammy-Preisträger („I Believe I Can Fly“) war im Sommer 2019 in seiner Heimatstadt Chicago (Illinois) verhaftet worden. Neben den Justizbehörden in der Windy City hatten auch die Staatsanwaltschaften in New York und Minnesota Ermittlungen gegen ihn aufgenommen. Die Bewegung #MeToo befeuerte damals Spekulationen über systematischen sexuellen Missbrauch durch R. Kelly, die seit Jahrzehnten in der amerikanischen Musikbranche die Runde gemacht hatten.

Während des sechswöchigen Strafprozesses bestätigten Zeuginnen später, von ihm vergewaltigt, geschlagen und bei sexuellen Begegnungen gefilmt worden zu sein. In Illinois erwartet den Sänger mit seiner Entourage bereits der nächste Strafprozess. Dort müssen sich der frühere Hip-Hop-Star und einige seiner Mitarbeiter von August an wegen Kinderpornographie, Missbrauchs und Behinderung der Justiz verantworten.