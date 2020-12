Mehr als 300 Fälle : Ehemaliger Chirurg wegen Vergewaltigung zu 15 Jahren Haft verurteilt

Der Missbrauchsskandal um den Chirurgen Joel Le S. hat Frankreich aufgewühlt. Mehr als drei Jahrzehnte lang soll der Mediziner seine kleinen Patienten, aber auch Nachbarskinder und seine eigenen Nichten sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Seine Ehefrau schwieg dazu, obwohl sie seit einer ersten Verurteilung wegen des Besitzes von Kinderpornographie davon wusste. Am Donnerstagabend ein Schwurgericht nun den inzwischen pensionierten Arzt zu einer Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



In dem Prozess ging es nur um vier Mädchen, die Zahl seiner Opfer wird aber auf über 300 geschätzt. Bei Hausdurchsuchungen fanden die Ermittler Aufzeichnungen und Aufnahmen der Kinder, die nach Aussagen der Kriminalbeamten „in unerträglichen Stellungen“ fotografiert worden waren. Die meisten Kinder soll er in ihrem Krankenbett nach Operationen vergewaltigt haben, bevor die Wirkung der Anästhesie nachließ.

Die Richter folgten dem Antrag der Anklage, die 15 Jahre Gefängnis gefordert hatte. Der 70 Jahre alte Arzt erhält zudem ein Berufsverbot und eine Therapieverpflichtung. Die Anwältin der beiden Nichten sprach nach dem Urteil von einer „gerechten Strafe“. Die beiden Mädchen waren erst vier und sechs Jahre alt, als ihr Onkel sie Anfang der Neunziger Jahre missbrauchte. Le S. gestand vor Gericht ein, dass alle Schilderungen wahr seien. Er entschuldigte sich nicht.

Der Chirurg nahm das Urteil im Gerichtssaal mit versteinertem Gesicht und verschränkten Armen entgegen. „Ich erwarte weder Vergebung noch Mitleid“, sagte er. „Nur das Recht, ein besserer Mensch zu werden.“ Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, um die Opfer zu schützen. Nur zur Urteilsverkündung wurde die Presse zugelassen. Die Vorsitzende Richterin Isabelle Fachaux sagte, ungeachtet einer früheren Verurteilung wegen Besitzes von Kinderpornographie im Jahr 2005 habe Joël Le S. weiter Kinder missbraucht, was „eine Wiederholung der Taten befürchten“ lasse.

Mehr zum Thema 1/

Der Arzt hatte zunächst nur unsittliche Berührungen gestanden. In dem Prozess räumte er aber auch die Vergewaltigungen ein. Le S. sitzt seit Mai 2017 in Untersuchungshaft. Er praktizierte im Laufe seines Berufslebens an verschiedenen Kliniken im Westen Frankreichs, vor allem in der Bretagne.