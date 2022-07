Kusel-Mordprozess : „Ich hoffe mal, dass wir uns nachts nicht über den Weg laufen“

Schon kurz nach Bekanntwerden des Mordes an zwei Polizisten im Kreis Kusel ist in Jägerkreisen der Verdacht auf den Hauptangeklagten Andreas S. gefallen. Das berichteten zwei Zeugen aus dessen Umfeld am Donnerstag vor dem Landgericht Kaiserslautern. Einer von ihnen wandte sich daraufhin auch an die Polizei, die aber zu dem Zeitpunkt schon die Papiere von ­Andreas S. am Tatort gefunden hatte.

In der saarländischen Jägerschaft waren demnach schon länger Gerüchte kursiert, dass Andreas S. regelmäßig wildere – unter anderem in Revieren im Kreis Kusel. Viele haben sich aber nicht getraut, gegen S. vorzugehen, sagte ein 38 Jahre alter Jäger aus. Er berichtete von einer Unterhaltung von S. mit zwei weiteren Jägern, die er im vergangenen Herbst mitgehört haben will. Demnach sagte S., er würde sich „den Weg freischießen“, falls er einmal angehalten werde. Allzu ernst ge­nommen habe man das in der Jägerschaft zunächst nicht. Man habe angenommen, S. wolle sich einen Ruf aufbauen, damit ihn niemand aufhalte.

Andreas S. beharrt auf seiner Version

Mehrmals wurde S. am Donnerstag von Zeugen als passionierter Jäger beschrieben, der bis vor einigen Jahren gut organisierte Jagden veranstaltete, bei denen er viel Wert auf die Ein­haltung von Regeln legte. Von einigen hieß es auch, S. habe gerne im Mittelpunkt gestanden, sei aufbrausend gewesen, wenn jemand eine ab­weichende Meinung geäußert habe.

Einem befreundeten Jäger soll S. gedroht haben, als dieser im späten Herbst die gemeinsame Freundschaft beendete: „Dann gibt es hier jetzt ­keinen Schutz mehr für dich und dein Revier, und ich hoffe mal, dass wir uns nachts nicht über den Weg laufen.“ Andreas S. beharrte derweil vor Gericht darauf, dass auch sein Mit­angeklagter Florian V. in der Tatnacht Schüsse abgegeben habe und er in einer Art Notwehrlage auf den ­Polizisten geschossen habe.