Ermittlungserfolg : Geldautomatensprenger in den Niederlanden gefasst

Ermittlern aus Deutschland und den Niederlanden ist ein Schlag gegen Geldautomatensprenger gelungen. Die Behörden entdeckten am Dienstag bei Durch­suchungen im Dreieck Amsterdam, Utrecht und Den Haag neben Tatwerkzeugen und Sprengutensilien unter anderem eine Geldzählmaschine und viele Smartphones. Von 23 Beschuldigten befinden sich inzwischen neun in Untersuchungshaft. Die Tätergruppe hatte sich in der Vergangenheit in Utrecht sogar ein Trainingszentrum eingerichtet, in dem die Aufsprengung der verschiedenen Geldautomaten geplant und getestet wurde.

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte, die Behörden seien mit ihren Ermittlungen „erstmals auch an die logistische und organisatorische Ebene dieser besonderen Form der Kriminalität“ herangekommen. Allein im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 414 Automaten aufgesprengt. Die finanziellen Schäden sind beträchtlich, im Erfolgsfall beträgt die Beute nicht selten rund 100.000 Euro. Hinter etlichen dieser Taten werden niederländisch-marokkanische Banden vermutet.

Kommunikation über verschlüsselte Smartphones

Mit dem Ermittlungserfolg vom Dienstag gewannen die Behörden nach eigenen Angaben Erkenntnisse über die personellen und hierarchischen Strukturen der Tätergruppen. Man wisse nun, dass die Banden nicht nur im Bereich der Eigentumskriminalität aktiv sind und über verschlüsselte Smartphones kommunizieren.

Dem Ermittlungserfolg ging eine eineinhalbjährige Arbeit der Staats­anwalt­schaft und Polizeibehörden im niedersächsischen Osnabrück und im niederländischen Utrecht voraus. Ausgangspunkt war der Hinweis einer ­Firma aus dem Raum Osnabrück, bei der unter Hinweis auf eine künstlerische Nutzung ältere Geldautomaten bestellt wurden. Bei der näheren Untersuchung der Bestellungen aus den Niederlanden stießen die Osnabrücker Strafverfolger auf Unregel­mäßigkeiten. Sie bildeten darauf mit den niederländischen Behörden unter Beteiligung von Europol eine gemeinsame Ermittlungsgruppe.

Der Leiter der Staatsanwaltschaft Osnabrück, Bernard Südbeck, sprach am Donnerstag von einer „effektiven grenzüberschreitenden Ermittlungsarbeit“. Der Osnabrücker Polizeipräsident Michael Maßmann mahnte, die Banken seien weiter aufgefordert, die Sicherheitsvorkehrungen für Geldautomaten flächen­deckend zu erhöhen.