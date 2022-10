Anklage im Mordfall Lola : Ermittlungen wegen Mord und Folter

Kerzen, Blumen und Botschaften stehen am Fuße eines Hauses, nachdem die zwölf Jahre alte Lola tot in einem Koffer gefunden wurde. Bild: dpa

Frankreich ist erschüttert über die grausame Ermordung eines zwölf Jahre alten Mädchens in Paris. Von den sechs Tatverdächtigen wurden am Montag vier aus dem Polizei­gewahrsam entlassen. Gegen eine Frau und einen Mann aus Algerien soll Anklage wegen Mordes an einer Minderjährigen, Vergewaltigung, Folter und Barbarei erhoben werden. Sie bleiben in Untersuchungshaft.

Die Schülerin namens Lola war am Freitagnachmittag nicht zur gewohnten Uhrzeit nach Hause gekommen. Ihre Eltern, ein Concierge-Ehepaar im 19. Arrondissement der Hauptstadt, meldeten ihre Tochter beim örtlichen Polizeirevier als vermisst. Der Vater wertete die Aufzeichnung der Über­wachungskameras am Hauseingang aus und entdeckte, dass seine Tochter im Eingangsbereich von einer Frau angesprochen worden war.

Eine Hilfsbitte in den sozialen Netzwerken mit Suchfoto kam zu spät. Die geschundene Leiche Lolas wurde am Abend in einem Koffer in einem Seiteneingang des Mehrfamilienhauses gefunden. Die Obduktion ergab, dass das Mädchen einen Erstickungstod erlitt. Sie soll zuvor sexuell missbraucht worden sein. Auch wurde ihr Körper grausam misshandelt. Nach Informationen aus Ermittlungskreisen handelt es sich bei der Hauptverdächtigen um die 24 Jahre alte Dahbia B., eine Obdachlose mit psychischen Störungen.