Aktualisiert am

Ermittlungen in München

Ermittlungen in München :

Ermittlungen in München : Weitere Polizisten wegen Rauschgifthandel angeklagt

Seit mehr als drei Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft in München gegen mehr als 30 Polizeibeamte: Ihnen wird der Besitz und der Handel mit Drogen zur Last gelegt. Jetzt wurden drei weitere Anklagen erhoben.

Sieben Millionen Chatnachrichten, 6,7 Millionen Bilddateien und mehr als 130.000 Videodateien – bei den Ermittlungen gegen zuletzt 37 bayerische Polizisten und 21 Privatpersonen wird seit Juli 2018 umfangreiches Material ausgewertet. Vorgeworfen werden den Beschuldigten Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Antidoping­gesetz sowie weitere Straftaten. Am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft München I jetzt drei weitere Anklagen gegen schon suspendierte Polizei­beamte zum Amtsgericht München erhoben. Es geht unter anderem um den Besitz, Erwerb und Verkauf von Kokain und Marihuana sowie Ecstasy. Zu den weiteren Tatvorwürfen ge­hören zudem der Handel mit Kokain sowie ein „Verrat von Dienstgeheimnissen“. Im Fokus sind 31 Beamte des Münchener Polizeipräsidiums und sechs Beamte anderer Polizeidienststellen in Bayern.

Angestoßen wurden die Ermittlungen, bei denen unter anderem 94 Mobiltelefone sowie 117 Speichermedien ausgewertet wurden, vor mehr als drei Jahren durch Aussagen eines mutmaßlichen Rauschgifthändlers. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen die Polizeibeamten werden durch das Bayerische Landeskriminalamt, Dezernat „Interne Ermittlungen“, geführt. Die übrigen Ermittlungen liegen beim Polizeipräsidium München. Der Kreis der Beschuldigten stelle „keine geschlossene Gruppe dar, sondern beruht auf freundschaftlichen und kollegialen Beziehungen“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Diese Be­ziehungen hätten sich über mehrere Polizeidienststellen erstreckt. „Nicht alle verfolgten Polizeibeamten standen gleichermaßen miteinander in Kontakt, und es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass jeder Beteiligte über die Straftaten der jeweils anderen vollumfängliche Kenntnis hatte.“

Bereits 13 Verfahren eingestellt

Bislang wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft 13 Verfahren eingestellt, da ein Tatnachweis nicht zu führen war. Drei Verfahren wurden zudem gegen eine Geldauflage eingestellt, da der jeweilige Tatvorwurf als geringfügig angesehen wurde. In weiteren zwölf Verfahren wurde ein Strafbefehl beantragt. Im April war die erste Anklage gegen einen auch schon suspendierten Polizeibeamten erhoben worden. Ein weiterer schon suspendierter Polizeibeamter, dem mehr als 150 Fälle des Erwerbs von Rauschgift sowie der Beihilfe zum Handel zur Last gelegt werden, war zunächst auf der Flucht und wurde am 4. Oktober festgenommen.