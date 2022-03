Ermittlungen eingestellt : Kehrt Juan Carlos I. nach Spanien zurück?

Der ehemalige spanische König hatte wegen Korruptionsvorwürfen im Exil in Abu Dhabi gelebt. Aus Mangel an Beweisen könnte er nun zurückkehren – doch sein Sohn, König Felipe, müsste erst zustimmen.

Nach mehr als eineinhalb Jahren in Abu Dhabi hofft der emeritierte König Juan Carlos I. auf seine baldige Rückkehr nach Europa. Sein spanischer Anwalt wollte ihn persönlich informieren, nachdem die spanische Staatsanwaltschaft alle drei Ermittlungsverfahren gegen den 84 Jahre alten Monarchen eingestellt hat.

Es ging um den Vorwurf der Steuerhinterziehung, der Geldwäsche, ein geheimes Konto auf der Kanalinsel Jersey sowie die Überweisung von 100 Millionen Dollar aus Saudi-Arabien. Zur Begleichung alter Steuerschulden hatte er zuvor freiwillig mehr als fünf Millionen Euro an das Finanzamt überwiesen. Es seien keine Beweise gefunden worden, die für ein Strafverfahren hätten verwendet werden können, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein Grund dafür ist die Immunität, die Juan Carlos bis zu seiner Abdankung im Jahr 2014 als Staatsoberhaupt genossen hatte.

In Madrid wird nicht ausgeschlossen, dass Juan Carlos nur zu einem kurzen, eher symbolischen Besuch nach Spanien kommen könnte und sich dann vorerst in einem anderen europäischen Land niederlässt. Das könnte zum Beispiel Portugal sein. Im Nachbarland lebte die spanische Königsfamilie schon einmal im Exil; dort hat Juan Carlos reiche Freunde. Eine Rückkehr nach Madrid gilt als unwahrscheinlich.

Im Zarzuela-Palast leben Felipe VI. und Letizia mit ihrer jüngeren Tochter sowie Juan Carlos Ehefrau Sofía, die er seit seiner Abreise im Sommer 2021 nicht mehr gesehen hat. Schon vor seiner Flucht aus Spanien wohnte er lieber bei Freunden an der galicischen Küste, wo er zum Segeln ging.

Seine Heimkehr nach Spanien wird er mit seinem Sohn klären, den er damit nicht belasten will. Felipe war es wichtig, einen möglichst großen Abstand zu den Korruptionsvorwürfen gegen seinen Vater zu wahren, um einen weiteren Ansehensverlust der Monarchie zu verhindern, die unter den Affären von Juan Carlos stark gelitten hatten. Zuletzt hatte sich in einer Umfrage eine Mehrheit zufrieden darüber gezeigt, wie der Monarch seine Aufgaben erfüllt. Gleichzeitig wächst der derjenigen, die eine Republik bevorzugen, besonders unter den jüngeren Spaniern.

Am 3. August 2020 war Juan Carlos auf dem Flughafen von Abu Dhabi gelandet. Heimlich hatte er sich damals aus dem Land davongemacht, dem er einst half, zur Demokratie zu werden. Fast 40 Jahre lang war Juan Carlos spanischer König. Er wolle seinem Sohn „die Ausübung seiner Funktionen als König erleichtern“, hatte Juan Carlos damals in seinem Abschiedsbrief geschrieben, nachdem immer mehr Einzelheiten über die Korruptionsvorwürfe gegen ihn bekannt geworden waren.

Doch viele Spanier empfanden das als eine Flucht, mit der er sich seiner Verantwortung vor der Justiz entziehen wolle. Nur seine beiden Töchter Elena und Cristina besuchten ihn regelmäßig in dem Luxusresort am Golf. Die Sehnsucht nach Spanien wuchs von Monat zu Monat. Spätestens kurz vor Weihnachten und der Semana Santa mehrten sich die Gerüchte, dass er nach Hause reichen könnte. Zuletzt war er im vergangenen Dezember bei einem Tennis-Turnier des Spaniers Rafal Nadal in Abu Dhabi in der Öffentlichkeit gesehen worden.