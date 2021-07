Drogenfund in Niederlanden : Drei Tonnen Kokain zwischen Bananenpüree im Hafen von Rotterdam

Notstand ausgerufen : Tausende Menschen in den Niederlanden fliehen vor Hochwasser

Auch in den Niederlanden sorgt Starkregen für chaotische Szenen. In der Stadt Venlo wurden Wohnhäuser und ein Krankenhaus evakuiert. Bei Maastricht haben die Fluten ein Loch in den Deich eines Kanals gerissen.