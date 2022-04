Organisierte Kriminalität : Wie mutmaßliche Mafiosi in Erfurt Kontakt zu einem Richter pflegten

Am 12. Juni 2001 hatte es ­Salvatore Molinari plötzlich sehr eilig, seinen Freund, den Richter, zu erreichen. Gegen Mittag rief er im Amtsgericht an, unter falschem Namen, und ließ sich die Durchwahl geben. Doch niemand nahm ab. Er versuchte es beim Richter zu Hause, noch einmal im Gericht. Dann rief er in einem seiner Restaurants an und sagte den Angestellten, dass sie sich sofort bei ihm melden sollten, falls der Richter dort auftauche. Er beratschlagte sich am Telefon mit einem Geschäfts­partner, der auch noch einmal betonte, wie wichtig es sei, dass es jetzt schnell gehe.

Salvatore Molinari (Name geändert) war ein angesehener Gastwirt in Erfurt. Innerhalb weniger Jahre hatte er mit seinen ka­labrischen Partnern mehrere Restaurants eröffnet, eines davon gleich beim Rathaus, in einem der schönsten historischen Ge­bäude der Stadt. Die Italiener waren be­liebt, die Erfurter Prominenz ging bei ih­nen ein und aus, auch der Ministerpräsident und sein Innenminister. Doch ihr gu­tes Ansehen war offenbar in Gefahr.