Erfurt und Ansbach : Polizei muss hochaggressive Männer überwältigen

In Ansbach stehen Polizeiwagen vor dem Wohnhaus, in dem Beamte einen Mann festnahmen. Bild: Goppelt/vifogra/dpa

In einem Hotel in Erfurt ist es wegen eines stark gewalttätigen Mannes zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Der 35-Jährige habe in der Nacht zu Samstag seine Partnerin geschlagen und Inventar des Hotels zerstört, teilte die Polizei mit. Zudem habe er einen Mann aus dem Nebenzimmer mit einer Bierflasche schwer verletzt und Polizisten attackiert. Der Mann habe unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gestanden. Unter massivem Widerstand konnte er am Ende von der Polizei überwältigt werden.

Zunächst sei gegen 3 Uhr morgens ein Paar im Raum nebenan durch Schreie der Frau auf die Gewalttat aufmerksam geworden. Die 35 Jahre alte Frau habe sich zu den Beiden geflüchtet, doch ihr Partner sei gewaltsam in deren Zimmer eingedrungen und habe den Mann attackiert. Dieser flüchtete den Angaben nach schwer verletzt mit seiner Frau aus dem Hotel. Der randalierende Mann behielt seine Partnerin derweil weiter in seiner Gewalt. Die hinzugerufene Polizei versuchte, die Frau zu befreien und den Mann festzunehmen.

Keine Untersuchungshaft angeordnet

Der Mann habe die Polizisten „mit höchster Brutalität“ attackiert, hieß es von der Polizei. Nicht nur zerstörte er demnach „das gesamte Inventar“ des Hotels, er schmiss auch schwere Einrichtungsgegenstände aus dem Obergeschoss auf die Einsatzkräfte. Die Polizisten seien nur knapp verfehlt worden. Die Polizei konnte die Frau schließlich befreien.

Der Mann habe nur mit Hilfe zahlreicher Einsatzkräfte und schwerer Ausrüstung festgenommen werden können. Er sei gefesselt worden und habe massiven Widerstand geleistet. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Den Angaben zufolge verbrachte er den Tag in einer Gewahrsamszelle. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen. Es liefen Ermittlungen gegen ihn wegen mehrerer Straftatbestände, sagte eine Polizeisprecherin.

Mann in Ansbach bedroht seine Familie

In Ansbach hat am Samstag ein betrunkener Mann seine Familie bedroht. Bei einem Großeinsatz konnten Beamte den psychisch auffälligen Mann schließlich überwältigen, er wurde in eine Fachklinik eingewiesen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Einsatzkräfte waren am frühen Samstagabend zu einem Wohnhaus in der Innenstadt gerufen worden, weil dort laut Zeugen ein Mann gedroht hatte, mit einer Machete auf Familienangehörige loszugehen. Als die Beamten eintrafen, habe der „hochaggressive 50-Jährige seine massiven Drohungen“ auch gegen die Polizisten gerichtet, hieß es weiter. Daher seien Verstärkungs- und auch Spezialeinsatzkräfte verständigt worden. Das Gebiet um das Wohnhaus wurde demnach weiträumig abgesperrt.

Polizisten hätten dann das Gebäude betreten, wo sie im Erdgeschoss auf den Mann trafen. Die Beamten hätten ihn überwältigen können, dabei habe er eine Platzwunde am Kopf erlitten. Die Polizisten blieben unverletzt, ebenso die Frau des Mannes sowie zwei weitere anwesende Familienangehörige. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille bei dem Mann, teilte die Polizei weiter mit. Weil er psychisch auffällig gewesen sei, habe man ihn in einer Fachklinik untergebracht. Ob der Mann tatsächlich eine Machete hatte, blieb zunächst unklar.