Sexualstraftäter : Epsteins Anwesen für 51 Millionen Dollar verkauft

„Ihr seid doch Spinner“ : Rettungswagen-Durchsage sorgt für Aufsehen

In einem in Düsseldorf aufgenommenen Video ist zu hören, wie ein Besatzungsmitglied des Rettungswagens über die Sprechanlage am Straßenrand stehende Demonstranten als „Spinner“ bezeichnet. Die örtliche Feuerwehr hat den Vorfall bestätigt.