Epstein-Skandal : Prinz Andrew hat wohl doch in Epsteins Haus übernachtet

Bei seinen Erinnerungen an gemeinsame Aktivitäten mit dem verstorbenen New Yorker Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat sich Prinz Andrew wohl vertan. Nach Recherchen der „Daily Mail“ verbrachte der Sohn von Königin Elisabeth II. mindestens eine Nacht in Epsteins Haus in Manhattan, als er im Frühjahr 2001 die Vereinigten Staaten besuchte.

In einem Fernsehinterview im vergangenen Jahr hatte der 60 Jahre alte Adelige gegenüber der Moderatorin Emily Maitlis bestritten, damals bei Epstein übernachtet zu haben.

Ein mutmaßliches Opfer des Finanzmanagers, Virginia Roberts Guiffre, gab aber an, während des Aufenthaltes in Manhattan mit dem Prinzen intim geworden zu sein. Roberts Giuffre beschuldigt Epstein seit Jahren, sie schon als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Zudem soll der Geschäftsmann, der nach der Verhaftung im Sommer 2019 erhängt in einer Gefängniszelle gefunden wurde, die Kalifornierin für Übergriffe immer wieder an Bekannte, unter ihnen angeblich auch Prinz Andrew, weitergereicht haben.