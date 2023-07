Aktualisiert am

Pflegekraft soll Demenzkranke in Heim sexuell missbraucht haben

Seit 2021 sollen neun schwer demente und damit widerstandsunfähige Frauen Opfer sexueller Übergriffe geworden sein. Der Verdächtige ist in Untersuchungshaft. Von den Taten gibt es zum Teil Aufnahmen.

Ein Krankenpfleger soll in Ennepetal demente Frauen sexuell missbraucht haben (Symbolbild). Bild: dpa

Ein Mitarbeiter einer Pflegeeinrichtung im nordrhein-westfälischen Ennepetal soll über mehrere Jahre hinweg schwer an Demenz erkrankte Frauen sexuell missbraucht haben. Der 51-Jährige sitze seit Mitte Juli in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Mann schweigt bislang zu den Vorwürfen, er wurde von der Arbeit freigestellt.

Seit 2021 sollen neun schwer demente und damit widerstandsunfähige Frauen Opfer sexueller Übergriffe geworden sein. Von den Taten gebe es zum Teil Aufnahmen, die zur Zeit weiter ausgewertet würden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Polizei nahm die Ermittlungen nach einem anonymen Hinweis auf. Der Mann soll von einem Arbeitskollegen nachts unbekleidet und über das Bett einer pflegebedürftigen Bewohnerin der Einrichtung gebeugt angetroffen worden sein. Bilddateien, die auf beschlagnahmten Geräten des Mannes gefunden wurden, erhärteten den Verdacht.