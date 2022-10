Empörung in Spanien hält an

Empörung in Spanien hält an

Empörung in Spanien hält an : „Raus mit den Chauvinisten aus der Universität“

In die Madrider Studentenwohnheime kehrt keine Ruhe ein. „Raus mit den Chauvinisten aus der Universität“ und „Wir werden das Elías-Ahuja-Heim niederbrennen“, riefen Demonstranten am Montag vor der Complutense-Universität der spanischen Hauptstadt. Ihnen reicht der Entschuldigungsbrief nicht aus, den die Studenten am Tag zuvor veröffentlicht hatten. „Was ein schlechter Witz war, ist außer Kon­trolle geraten“, hatten die Bewohner des Elías-Ahuja-Heims an die Studentinnen des gegenüberliegenden Santa-Monica-­Wohn­heims geschrieben. Zuvor hatten sie versucht, als „Studententradition“ zu rechtfertigen, was seit Tagen ganz ­Spanien empört.

Ein gut eine Minute langer Videoclip hatte sich in der vergangenen Woche rasend schnell über die sozialen Netzwerke verbreitet und wurde von Hunderttausenden angesehen. Er zeigt, wie ein Student um Mitternacht von einem Fenster in Richtung des Frauenwohnheims ruft: „Schlampen, kommt aus euren Löchern wie die Karnickel, ihr nymphomanischen Huren“, mit denen die Männer entsprechend umgehen sollten. Daraufhin öffneten sich die anderen Jalousien, und etwa 100 Studenten stimmten Tierlaute an.

Nicht nur eine Beleidigung, eine Lebenshaltung

Von ähnlichen sexistischen und oft er­niedrigenden Ritualen berichten Studenten seit Jahren. Bewohnerinnen des Santa-Monica-Wohnheims sagten gegenüber spanischen Medien, sie hätten ge­wusst, dass die Männer in dieser Nacht etwas planten. Eine von ihnen wurde mit den Worten zitiert, ihre Nachbarn hätten „keine schlechten Absichten“, andere klagten darüber, dass es in den vergan­genen Jahren noch viel schlimmer zu­gegangen sei. Aber erst die Beleidigungen in dem kurzen Film riefen ein noch nie da gewesenes politisches Echo hervor. Noch auf dem Prager EU-Gipfeltreffen bezeichnete Ministerpräsident Pedro Sánchez die sexistischen Attacken als „absolut widerlich“; solche Verhaltensweisen könnten nicht toleriert werden. Bis auf die Rechtspopulisten von Vox verurteilten alle Parteien das Verhalten der Studenten.

Innenminister Fernando Grande-Marlaska sagte, dass er den „Entschuldigungen“ der Studenten keinen Glauben schenke, da hinter ihnen eine Lebenshaltung stehe. Es sei traurig, dass nach 40 Jahren Demokratie und Gleichstellungspolitik noch so viel zu tun sei. Ein Student wurde des Wohnheims ver­wiesen, die Universität hat eine Unter­suchung begonnen. In dem Brief versprechen die jungen Männer, Kurse über Respekt, Toleranz und sexuelle Aggression zu besuchen. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, wegen eines möglichen „Hassverbrechens“ zu ermitteln.

Das erst im August verschärfte Se­xual­strafrecht fand noch keine Anwendung, da es erst wenige Tage nach dem Vorfall in Kraft trat. „Nur ein Ja ist ein Ja“, lautet der Kernsatz des Gesetzes, das auch verbale sexistische Angriffe unter Strafe stellt. Die spanische Linksregierung treibt damit ihre feministische Politik voran, für die es noch eine Menge zu tun gibt: Eine Studie hat gezeigt, dass jeder fünfte junge Mann geschlechtsspezifische Gewalt für eine „ideologische Er­findung“ hält.