Der als „Zehn-Sekunden-Urteil“ bekannte Richterspruch im Fall des sexuellen Übergriffs eines Hausmeisters auf die 17 Jahre alte Schülerin eines Gymnasiums in Rom dürfte keinen Bestand haben. Der Übergriff hatte sich am 12. April 2022 an der Fachoberschule für Film und Fernsehen „Roberto Rossellini“ ereignet. Dabei begrabschte der damals 66 Jahre alte Hausmeister Antonio A. das Hinterteil der Schülerin, als diese gemeinsam mit einer Freundin eine Treppe hinaufstieg.

Bei der Gerichtsverhandlung am vergangenen Freitag entschied das Richtergremium, dass dem Mann keine sexuelle Belästigung zur Last gelegt werden könne, weil die ungewollte Berührung „nur fünf bis zehn Sekunden“ gedauert habe. Der Staatsanwalt hatte eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert.

Er griff unter Hose und Slip

Nach Angaben der Schülerin griff der Hausmeister ihr unter Hose und Slip, ohne zunächst ein Wort zu sagen. Nachdem er von der Schülerin abgelassen hatte, sagte er nach Angaben des mutmaßlichen Opfers und einer Zeugin: „Meine Liebe, Du weißt ja, dass das nur ein Scherz war.“ Den Vorfall brachte im Namen der Schülerin die Leitung der Schule zur Anzeige.

Auf das Urteil, wonach der Mann freigesprochen werden müsse, weil das „kurze Begrabschen frei von lüsternen Absichten“ gewesen sei und dessen „ungeschickte Handlung“ deshalb nicht den Tatbestand eines sexuellen Übergriffs erfüllt habe, folgte ein Sturm der öffentlichen Entrüstung.

Die Schülerin äußerte sich am Mittwoch gegenüber der Tageszeitung „Corriere della Sera“ mit folgenden Worten zu dem Urteil: „Die Richter sehen dahinter eine scherzhafte Intention? Der Hausmeister hat mich von hinten angefasst, ohne etwas zu sagen. Dann steckte er seine Hände in meine Hose und unter meine Unterhose, betastete meinen Hintern und zog mich dann so heftig nach oben, dass mein Intimbereich schmerzte. Das ist, für mich zumindest, kein Scherz.“ Nach dem Urteil habe sie „nur noch Wut verspürt“, sagte die junge Frau. „Das ist keine Gerechtigkeit. Jetzt fange ich schon an zu glauben, dass es ein Fehler war, mich den Institutionen anvertraut zu haben. Denn ich fühle mich doppelt verraten und verkauft: das erste Mal in der Schule, wo es passiert ist, und das zweite Mal vor Gericht.“

In den sozialen Medien haben sich zahlreiche Prominente mit der Schülerin solidarisiert. Unter dem Hashtag #10secondi (zehn Sekunden) werden etwa auf Instagram und Tiktok Videos gepostet, um zu zeigen, wie lang eine „kurzes Begrabschen“ dauert. Zehn Sekunden lang läuft eine Stoppuhr, während die Frauen und Männer in die Kamera schauen und ihren eigenen Körper berühren. Den Anfang machte der für seine Rolle in „The White Lotus“ bekannte italienische Schauspieler Paolo Camilli. Ihm folgten Italiens bekannteste Influencerin Chiara Ferragni sowie viele Personen des öffentlichen Lebens.

Es gilt als wahrscheinlich, dass die Staatsanwaltschaft gegen das erstinstanzliche Urteil in Berufung geht, zumal angesichts der öffentlichen Empörung über das Skandalurteil.