Allein daheim : Elfjähriger schlägt Einbrecher mit Machete in die Flucht

Elfjähriger schlägt Einbrecher mit Machete in die Flucht

Die örtliche Polizei lobte den Jungen anschließend. (Symboldbild) Bild: dpa

In North Carolina überrascht ein Elfjähriger einen Einbrecher. Der Täter sperrt das Kind in einen Schrank – der Junge kann sich jedoch befreien und schlägt den Einbrecher sogar in die Flucht.