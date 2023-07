Bei einem Brandangriff auf eine Bar in Mexiko sind mindestens elf Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft im nördlichen Bundesstaat Sonora mitteilte, wurde der Angriff in der Nacht zum Samstag in der Stadt San Luis Río Colorado an der US-Grenze von einem Mann verübt, der zuvor aus dem Lokal herausgeworfen worden war.

Der Mann sei des Ortes verwiesen worden, da er sich „respektlos“ gegenüber Frauen verhalten habe, teilten die Ermittler mit. Er habe daraufhin ein brennendes Objekt – mutmaßlich einen Molotow-Cocktail – in die Bar geworfen. Der junge Mann sei augenscheinlich sehr betrunken gewesen. Er wurde den Angaben zufolge zunächst noch nicht gefasst. Außerdem musste auch noch seine Identität festgestellt werden.

Bei den Toten handelte es sich den Angaben zufolge um sieben Männer und vier Frauen. Es gebe zudem vier Verletzte, die in Kliniken auf beiden Seiten der Grenze behandelt würden.