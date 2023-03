Nach dem Juwelendiebstahl in Dresden hält die Staatsanwaltschaft am Deal mit den Angeklagten fest, fordert aber vergleichsweise hohe Freiheitsstrafen. Die Täter seien rücksichtslos und mit erheblicher krimineller Energie vorgegangen.

Nach knapp anderthalb Jahren Verhandlungsdauer zeichnet sich im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden ein Ende ab. Am Freitag forderte die Staatsanwaltschaft am Landgericht Dresden in ihrem gut zwei Stunden dauernden ­Plädoyer vergleichsweise hohe Freiheitsstrafen für fünf der sechs Angeklagten. Sie alle stammen aus dem in großen ­Teilen schwer kriminellen Remmo-Clan und sitzen seit gut zwei Jahren in Unter­suchungshaft. Zwei der Angeklagten verbüßen bereits eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten wegen des Goldmünzendiebstahls aus dem Bode-Museum in Berlin.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden.



Die Staatsanwaltschaft sieht es nach 45 Prozesstagen als erwiesen an, dass fünf der Angeklagten für den Diebstahl von knapp zwei Dutzend mit insgesamt 4300 Diamanten besetzten Schmuck­stücken aus drei barocken Juwelengarnituren aus der Schatzkammer der Staat­lichen Kunstsammlungen Dresden im November 2019 verantwortlich sind. Weil die Täter auf der Flucht auch eines ihrer Tatfahrzeuge in einer Tiefgarage unter einem Wohnkomplex in Brand setzten und dabei zwei Personen verletzten, beantragte die Anklage, sie wegen besonders schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sowie Diebstahls mit Waffen und gemeinschaftlicher Sachbeschädigung zu verurteilen.