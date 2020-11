Insgesamt sechsköpfige Bande : Bundespolizist wegen Einbruchs in Untersuchungshaft

Ein Bundespolizist sitzt in Hamburg als mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft. Er gehöre zu insgesamt sechs Verdächtigen, denen Wohnungseinbruchsdiebstahl vorgeworfen werde, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Gegen drei der Beschuldigten sei Haftbefehl erlassen worden, darunter der Polizist. Weitere Angaben machte sie nicht, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Hamburg bestätigte den Vorfall – ebenfalls, ohne weitere Details zu nennen.

Nach Berichten von „mopo.de“ und des Fernsehsenders Hamburg1 wurden die drei mutmaßlichen Einbrecher am vergangenen Donnerstag von Beamten der LKA-Dienststelle „Castle“ im Stadtteil Alsterdorf festgenommen. Unter den Festgenommenen sei auch eine schwangere Frau gewesen, hieß es bei „mopo.de“.

Das Online-Portal zitierte den Leiter der Bundespolizeiinspektion Hamburg, Christian Linkogel, mit den Worten: „Ich bedauere, dass der engagierte Dienst und die herausragende Leistung der Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei in dem anspruchsvollen Einsatzraum Hamburg in Misskredit gebracht werden könnte.“ Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, „hat dieser Kollege keinen Platz in unseren Reihen“. Arbeits- und beamtenrechtliche Maßnahmen seien bereits in die Wege geleitet und der Bundespolizist umgehend suspendiert worden.