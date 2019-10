Einbruch bei Braunschweig : Diebe stehlen Dennis Schröder rund 500.000 Euro

Unbekannte sind in das Haus des Basketballnationalspielers eingedrungen und haben Bargeld und Schmuck in Höhe einer halben Million Euro entwendet. Sie sollen durch die Terrassentür ins Haus gelangt sein.

Während sich der deutsche Basketball Nationalspieler Dennis Schröder in den Vereinigten Staaten auf die kommende NBA-Saison vorbereitet, sind Einbrecher in sein Haus in der Nähe von Braunschweig eingestiegen. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung haben die unbekannten Täter bei dem 26 Jahre alten Profi-Sportler etwa 100.000 Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert von rund 400.000 Euro entwendet.

Um an die Gegenstände zu gelangen, durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen in mehreren Räumen. Ins Haus des Basketballers sollen die Täter gelangt sein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Nach Angaben der Polizei fand der Einbruch am Wochenende statt, die Tatzeit wird auf Samstag 15 Uhr bis Sonntag 3.15 Uhr eingegrenzt.

Schröder wohnt in der Marina Bortfeld, einer luxuriösen Wohnanlage mit See und Yachthafen am Mittellandkanal, im Westen der Stadt Braunschweig. Schröder ist gebürtiger Braunschweiger, wurde auf einem Trainingsplatz im dortigen Prinz-Albrecht-Park entdeckt und begann seine Karriere als Profi beim Basketball-Bundesballverein Phantoms Braunschweig. Inzwischen spielt der Aufbauspieler beim NBA-Verein Oklahoma City Thunder, nachdem er in Amerika zunächst für die Atlanta Hawks gespielt hatte.