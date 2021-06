In bayerischer Gaststätte : Einbrecher versteckt sich in Kühlschrank

Im bayerischen Vöhringen hat sich ein ertappter Einbrecher in einem Kühlschrank vor der Polizei versteckt. Wie die Beamten am Sonntag in Kempten mitteilten, drang der 40-Jährige am frühen Samstagmorgen in eine Gaststätte ein. Eine Anwohnerin hörte verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei.

Zahlreiche Beamte umstellten das Lokal. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten den 40 Jahre alten Einbrecher letztlich in einem Kühlschrank, in dem er sich versteckte. Er war nach Angaben der Polizei über eine Leiter durch ein geöffnetes Fenster in das Haus eingestiegen.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen, kam später aber wieder auf freien Fuß. Gegen ihn läuft jetzt eine Strafanzeige.