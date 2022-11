Keltische Goldmünzen : Einbrecher stehlen Goldschatz im Millionenwert aus bayerischem Museum

Noch am Dienstagabend warb das „Kelten Römer Museum“ im oberbayerischen Manching mit den Münzen um Besucher: „Erlebe eine spannende Zeitreise . . . und entdecke den größten bekannten keltischen Goldschatz und die am besten erhaltenen Römerboote nördlich der Alpen!“ Da waren aber schon den ganzen Tag die Kunstfahnder des Bayerischen Landeskriminalamt (LKA) im Haus, um Beweise zu sichern: Denn seit Dienstag steht fest, dass Diebe die 483 Goldmünzen, die ungefähr aus der Zeit um 100 vor Christus stammen, aus dem Museum gestohlen haben.

Zunächst war am frühen Morgen ein Notruf bei der Polizei eingegangen, wie Fabian Puchelt, Sprecher des LKA, am Dienstagabend sagte. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin zum Mu­seum. Da es sich jedoch um gestohlenes Kulturgut handelt, dessen Wert 3000 Euro übersteigt, ist das LKA zuständig. Also rückten die Kunstfahnder aus, befragten Zeugen und sicherten Finger­abdrücke, DNA-Spuren und Reifenspuren. Was genau auf einen Einbruch deute, dazu wollte sich Puchelt nicht äußern. „Das ist Täterwissen.“ Fest stehe jedoch, dass die Einbrecher „widerrechtlich“ eingedrungen seien. Die Glasvitrine mit den Münzen sei zerschlagen worden.

Die Ermittler prüfen zudem, ob es einen Zusammenhang gibt zu einem weiteren Fall in Manching. In der Nacht zum Dienstag waren Unbekannte in den Technikraum eines Mobilfunkanbieters eingedrungen und hatten mehrere Glasfaserkabel durchtrennt. So wurden die Telefon- und Internetverbindungen tausender Menschen unterbrochen. Ob diese Tat zum Ausfall des Alarmsystems im Museum führte und somit auf die Einbrecher zurückzuführen sei, darüber könne man nur spekulieren, sagte Puchelt. „Wir müssen jetzt erstmal abklären, wie die Sicherheitssysteme zusammenhängen. Wir schließen nicht aus, dass es einen Zusammenhang gibt, aber wir können es auch nicht bestätigen.“

Auch über das mögliche Schicksal der Beute lässt sich nur spekulieren: Werden die Diebe die Münzen, die einen Sammlerwert im „niedrigen einstelligen Millionenbereich“ haben, so schnell es geht einschmelzen?