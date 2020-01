Feuerwehr befreit ihn : Einbrecher bleibt in Baugerüst stecken

Ein Mann hat sich nach einem versuchten Einbruch in Berlin-Lichterfelde in einem Baugerüst verfangen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 24-Jährige stieg am Freitagabend mit zwei Unbekannten über das Gerüst in ein Wohnheim in der Hortensienstraße ein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Drei machten sich demnach in dem Haus an einer Wohnungstür zu schaffen, wurden dabei aber offenbar gestört, bevor sie diese öffnen konnten.

Die mutmaßlichen Einbrecher flüchteten über das Gerüst. Der Mann blieb dabei jedoch mit dem Fuß in einem Spalt stecken und konnte sich nicht mehr lösen. Zeugen alarmierten die Polizei, die Feuerwehr befreite ihn. Die Beamten fanden bei ihm Schmuck und Geld. „Wir prüfen, ob dies eventuell aus anderen Straftaten stammt“, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Seine mutmaßlichen Komplizen konnten unerkannt flüchten.