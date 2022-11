Mädchen aus Attendorn : Ein weggesperrtes Kind

Wie befreiend und zugleich wie bedrückend das gewesen sein muss: Das acht Jahre alte Mädchen aus Attendorn soll überwältigt und erleichtert gewesen sein, als es am 23. September zum ersten Mal das Haus seiner Großeltern im sauerländischen Attendorn verlassen konnte. Noch nie zuvor habe es eine Wiese oder einen Wald gesehen oder in einem Auto gesessen, sagte das Kind den Ärzten. Beinahe sieben Jahre lang soll es von seiner Mutter und seinen Großeltern komplett von der Außenwelt ab­geschirmt worden sein.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Wie kann es sein, dass Nachbarn und auch Behörden in all den Jahren nie etwas auffiel? Was hat die Isolation mit dem Kind gemacht? Was war das Motiv von Mutter und Großeltern? Das sind die wichtigsten Fragen, seit der Fall durch den Vater des Mädchens am Samstag publik gemacht wurde. Die Staatsanwaltschaft Siegen steht nach bald zwei Monaten noch immer am An­fang ihrer Ermittlungen. Kindsmutter und Großeltern verweigern die Aussage.

Sie täuschte die Behörden

Zwar haben die Behörden keine Hinweise auf körperliche Misshandlung oder Mangelernährung gefunden. Und obwohl das Mädchen weder in den Kindergarten noch in die Schule gehen durfte, lernte es Lesen und Rechnen. Doch jeder soziale Kontakt außerhalb der vier Wände seiner Großeltern blieb dem Mädchen verwehrt, weshalb die Staatsanwaltschaft Siegen gegen die drei Angehörigen wegen Freiheitsberaubung und Misshandlung Schutz­befohlener ermittelt. „Wir beziehen aber auch die für das Kind zuständige Behörde, das Jugendamt des Kreises ­Olpe, ein, überprüfen, ob dort allen Hinweisen im notwendigen Maß nachge­gangen wurde“, sagt Oberstaats­anwalt Patrick Baron von Grotthuss der F.A.Z. Es stelle sich die Frage, ob das Kind nicht hätte früher gefunden werden können.

Ende 2015 hatte die Mutter beim Familiengericht vergeblich versucht, das alleinige Sorgerecht für das Mädchen zu bekommen. Seither scheint es ihr – die das Haus ihrer Eltern ebenfalls nicht oder kaum noch verlassen haben soll – ge­lungen zu sein, die Behörden zu täuschen. Wie der Kreis Olpe mitteilte, geht aus einem Eintrag des Einwohnermeldeamts hervor, dass die Frau mit ihrer Tochter im Sommer 2015 nach Kalabrien zog.

Für die Behörden war der Fall damit auch deshalb erledigt, weil der Vater nach bisherigen Erkenntnissen nicht versuchte, sich sein Umgangsrecht zu erstreiten. Erst vor zwei Jahren und vor einem Jahr sollen beim Jugendamt zwei anonyme Hinweise eingegangen sein, dass das Kind noch immer in Attendorn lebe. Beiden Hinweisen ging das Amt nach eigenen Angaben nach, doch die Großeltern sollen jedes Mal glaubhaft versichert haben, dass ihre Tochter und ihre Enkelin in Italien lebten. Eine rechtliche Grundlage, das Haus zu betreten, habe es seinerzeit nicht gegeben.

Mehr zum Thema 1/

Die Lüge flog erst auf, als ein Ehepaar aus dem Umfeld der Familie im Sommer bei einem Italienbesuch vergeblich nach den beiden suchte. Das Paar berichtete den deutschen Behörden auch von Freunden, die sich sicher seien, das Kind werde im Haus der Großeltern gefangen gehalten. Nach einem Amtshilfeersuchen beim Bundesamt für Justiz teilten die italienischen Behörden dem Jugendamt Olpe am 12. September mit, dass die Mutter nie in Italien ansässig wurde. Am 23. September bestellte das Familiengericht das Jugendamt zum Ergänzungspfleger, kurz darauf durchsuchten Polizei und Jugendamt das Haus der Großeltern.