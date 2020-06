Ein Toter und Verletzte : Traurige Bilanz nach illegalen Raves in England

Trotz der Corona-Auflagen haben am Samstagabend in England tausende Menschen illegal gefeiert. Es gab Messerattacken, eine Vergewaltigung und einen Toten. Auf Twitter reagierten mehrere Politiker zornig.

Bei zwei illegalen Raves mit Tausenden Teilnehmern im Nordwesten Englands hat es in der Nacht zum Sonntag einen Toten und mehrere Verletzte gegeben. Nach einer Party in Droylsden nahe Manchester starb laut Polizei ein 20 Jahre alter Mann mutmaßlich an einer Drogenüberdosis. Bis zu 4000 Menschen hatten sich dort am Samstag zu dem Rave versammelt.

Im Raum Carrington waren es indes 2000 Personen. Hier ermittelt die Polizei nach der Vergewaltigung einer 18 Jahre alten Frau. Bei verschiedenen Messerattacken wurden drei Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich. „Diese Raves waren illegal, und ich verurteile, dass sie stattgefunden haben. Sie waren klar ein Verstoß gegen die Coronavirus-Gesetze und Regeln, und sie hatten tragische Folgen“, sagte der stellvertretende Polizeichef Chris Sykes am Sonntag.

Der Nachrichtensender BBC berichtete zudem, dass in sozialen Netzwerken Videos und Bilder kursierten, in denen „Ströme junger Menschen“, tanzend und singend, zu sehen seien. Im Hintergrund sei in einem Video zudem ein Schild mit der Aufschrift „Quarantine Rave“, also Quarantäne-Rave, erkennbar gewesen.

Mehr zum Thema 1/

In sozialen Medien kritisierten aber auch viele Lokalpolitiker der Regionen Manchester und Carrington das Verhalten der Feiernden. Der für das Nachtleben im Großraum Manchester zuständige Politiker, Sascha Lord, twitterte: „Ihr seid keine Nachtclubbesucher. Nur egoistische Idioten.“

Am Sonntagmorgen bot sich den Behörden ein Bild der Verwüstung: Leere Flaschen, Plastikbeutel, Benzinkanister und Gasflaschen waren laut BBC an den zentralen Feierorten verstreut gewesen. Dutzende Freiwillige beteiligten sich anschließend bei den Aufräumarbeiten.