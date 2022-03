„Ehrenmord“-Prozess in Berlin : Sie wollte nur frei sein

Die Verlesung der Anklageschrift geht schnell. Nur gut zwei Minuten braucht die Staatsanwältin, um ihre Vorwürfe vorzutragen. So lenkt sie den Blick auf den unmittelbaren Kern des Geschehens: Zwei Brüder sollen ihre ältere Schwester getötet zu haben. Die beiden 23 und 27 Jahre alten Männer sind angeklagt, die junge Frau am 13. Juli vergangenen Jahres gedrosselt, gewürgt und ihr „die Kehle aufgeschnitten“ zu haben.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Verglichen mit der Berichterstattung im Vorfeld des Prozesses wirkt das geradezu dürftig. Viele Details aus dem Leben des Opfers und der mutmaß­lichen Täter sind längst bekannt. Schon im Sommer veröffentlichten Medien Fotos einer Berliner Bahnhofsüberwachungskamera, auf denen zwei Männer mit einem großen Koffer zu sehen waren, darin, angeblich: der Leichnam der 34 Jahre alten Afghanin.

„Moderne Lebensführung“ als Mordmotiv?

Maryam H. lebte seit 2015 in Berlin und bewohnte ein kleines Appartement in einer Flüchtlingsunterkunft. Ihre Kinder sind heute zehn und 14 Jahre alt. Ihre beiden jüngeren Brüder, so recherchierte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung damals, habe sie mit aufgezogen, aber auch gefürchtet.

An diesem Mittwoch nun sitzen die beiden Männer nebeneinander auf der Anklagebank in einem der größten Säle des Berliner Landgerichts: Hinter Glasscheiben und Masken sind die Gesichter nur schlecht zu erkennen. Der ältere, Sayed Yousuf H., trägt einen grauen Kapuzenpulli auf hängenden Schultern. Er lebte bis zu seiner Verhaftung im bayerischen Donauwörth und ist Vater eines unehelichen Kindes. Der jüngere, Seyed Mahdi H., hat das Haar über den Ohren kurz geschoren und am Hinterkopf zu einem Stummelpferdeschwanz gebunden. Er wirkt bleich. In Medienberichten wird er mit Depressionen in Verbindung gebracht.

Unterdessen fällt ein Satz, der klar macht, warum dieser Prozess so große Aufmerksamkeit erregt: Die Brüder seien nicht damit einverstanden gewesen, dass ihre Schwester „eine teilweise modernere Lebensführung verfolgte“, sagt die Staatsanwältin in ihrer Anklage. Maryam H. habe sich den „Wünschen und Anweisungen“ der jüngeren Geschwister widersetzt. Außerdem habe sie nach ihrer Scheidung eine Liebesbeziehung geführt. Und das, obwohl die Brüder ihr den Kontakt zu dem neuen Mann verboten hätten.

Weil schon vergangenen Sommer von einem „Ehrenmord“ die Rede war, weil sich mitten im Berliner Landtagswahlkampf eine Begriffsdebatte entspann und die Empörung sich überschlug, steht Mirko Röder vor dem Saal und redet mit den Journalisten. Der Rechtsanwalt, der sich als „Sprecher“ der Verteidigung des jüngeren Bruders vorstellt, spricht von einer „Vorverurteilung“ und kündigt ein langwieriges, „von Konflikten geprägtes“ Verfahren an. Er sagt, dass man im Fall von Seyed Mahdi H. auf Freispruch verteidigen werde: Schließlich gebe es weder einen Tatort noch eine Tathandlung, weder Tatwaffe noch Motiv.