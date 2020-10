Duisburg : Vierzehnjährige getötet – gleichaltriger Freund unter Verdacht

Eine Vierzehnjährige wird am Samstag tot in einer Hausruine in Duisburg gefunden, die Obduktion ergibt Gewalteinwirkung auf den Kopf als Todesursache. Nun wurde ihr gleichaltriger Freund festgenommen.

Ein 14 Jahre altes Mädchen ist in Duisburg getötet worden, tatverdächtig ist ein gleichaltriger Freund des Opfers. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Obduktion der Leiche am Sonntag mit. Das Mädchen war am Samstag tot in einer Hausruine gefunden worden. Die Untersuchung habe als Todesursache „stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf“ ergeben.

Der 14 Jahre alte Verdächtige habe sich bei seiner Befragung in Widersprüche verwickelt und sei am Sonntag „unter dringendem Tatverdacht“ festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft will am Montag beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl wegen Totschlags beantragen.

Nach Angaben der Ermittler war die Vierzehnjährige am frühen Samstagabend im Keller des abbruchreifen Hauses gefunden worden. Ihr 33 Jahre alter Bruder hatte sie am Freitag als vermisst gemeldet. Nach Hinweisen, dass sich das Mädchen zuvor öfter bei dem verlassenen Haus aufgehalten haben soll, hatte die Polizei auch dort nach ihr gesucht, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag.