Ehemalige Freundin getötet : Früherer DSDS-Kandidat wegen Mordes verurteilt

Für den Mord an seiner ehemaligen Freundin in einem Blumenladen in Neuss hat das Landgericht Düsseldorf am Mittwoch einen 32 Jahre alten Mann zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem stellte die Kammer die besondere Schwere der Schuld fest und ging damit über das von der Anklage geforderte Strafmaß hinaus.

Der Angeklagte, der 2008 bei der Fernsehsendung „Deutschland sucht den Superstar“ als Kandidat aufgetreten war und die Tat bis zuletzt bestritt, habe keine Verzweiflungs-, sondern eine gezielte Rachetat begangen, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer, dem sich das Gericht anschloss. Der Mann habe der Mutter, die er für das Ende seiner Beziehung zu der jungen Frau verantwortlich gemacht habe, die einzige Tochter nehmen wollen.

Das 27 Jahre alte Opfer hatte noch versucht, in dem Blumenladen Schutz zu finden und von dort aus einen Notruf an die Polizei absetzen können, in dem sie auch erwähnte, dass ihr ehemaliger Freund eine Pistole bei sich habe. Nach den Schüssen legte sich Mann in Tatortnähe auf Bahngleise, wurde von einem Zug erfasst und verlor dabei beide Beine.