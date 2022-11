Knapp 20 Tonnen Kokain : Ehemaliger Klitschko-Sparringspartner wegen Drogenschmuggels verhaftet

Es war eine aufwändige Razzia, die im Juni 2019 von der amerikanischen Grenzpolizei durchgeführt wurde. Zielobjekt: das unter liberianischer Flagge fahrende Containerschiff „Gayane“, das auf dem Weg nach Europa bei einem Zwischenstopp im Hafen von Philadelphia vor Anker gegangen war. Ermittlungsgrund: Verdacht auf Kokain-Schmuggel im großen Stil.

Kokain im Wert von einer Milliarde Euro

Was die Fahnder an Bord entdeckten, ging allerdings weit über alle Erwartungen hinaus. Die 17.956 Kilogramm des verbotenen Stoffs hatten nicht nur einen geschätzten Marktwert von mehr als einer Milliarde Euro. Die Menge bedeutete einen neuen Beschlagnahmerekord in der Geschichte der amerikanischen Zollbehörden.

Mitglieder des Schmuggelrings, die vor Kolumbien nachts die Ladung mit Hilfe von kleinen Booten an Bord gebracht und in Containern versteckt hatten, wurden festgenommen und in den Monaten danach zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Am Sonntag machten die Behörden ihren nächsten Fang.

Auf dem Flughafen in Miami nahmen sie jenen „raffinierten Drogenhändler“ fest, der nach Angaben der zuständigen Bundesstaatsanwaltschaft in New York die Operation koordiniert haben soll. Er heißt Goran Gogic und befand sich auf dem Weg von einer Sitzung des internationalen Profiboxverbandes WBO auf Puerto Rico nach Zürich.

„Der reißt in ein, zwei Jahren alle weg“

Sein Interesse an der Sportart ist keine Überraschung. Der 43 Jahre alte Montenegriner hatte von 2001 bis 2012 in Deutschland im Ring gestanden. Sein Entdecker und erster Trainer Fritz Sdunek war sich anfangs sicher: „Den habe ich von der Straße geholt. Das ist ein Schwergewichtler, der reißt in ein, zwei Jahren alle weg.“

Doch die Prognose erwies sich als zu optimistisch. Gogic konnte sich nicht für größere Titelkämpfe empfehlen und diente zwischendurch den Klitschko-Brüdern Witali und Wladimir, Luan Krasniqi und anderen als Sparringspartner.

Nach mehreren Rückschlägen gegen Aufbaugegner bestritt Gogic im Juli 2012 seinen letzten von insgesamt 27 Vergleichen als Profi. Die Gesamtbilanz: 21 Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen.

Tragende Rolle im organisierten Drogenhandel

In deutschen Profibox-Kreisen wurde die Nachricht von seiner Verhaftung verwundert aufgenommen. Und das auch, weil Insider anzweifeln, dass der Montenegriner eine tragende Rolle im organisierten Drogenhandel gespielt haben könnte.

Einer von ihnen, der allerdings namentlich nicht genannt werden wollte, sagte gegenüber der F.A.Z.: „Ich traue ihm die strategische Intelligenz dafür nicht zu.”

Nachvollziehbarer erscheine eine unheilige Verbindung des ehemaligen Hamburgers, der auch mal in Bielefeld wohnte, zu einer in Montenegro ausgeprägten Clan-Kriminalität. Wer da mit den falschen Leuten einen Kaffee trinke, „der hängt unter Umständen schon mit drin. Das geht ganz schnell …“

Gogic beteuert Unschuld

Gogic sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft und wartet auf den Prozess, in dem ihm die Staatsanwälte gleich eine Reihe von Straftaten zur Last legen wollen. Darunter die Verwicklung in zwei weitere Transporte auf dem Seeweg, die im Februar und im März 2019 aufgebracht worden waren. Die Ermittler stellten dabei insgesamt weitere fast 2000 Kilogramm Kokain sicher. Dem 43-Jährigen drohen im Falle einer Verurteilung für jede Straftat jeweils zehn Jahre Haft.

„Diese Beschuldigungen haben ihn völlig überrascht“, sagte Rechtsanwalt Lawrence Hashish Anfang der Woche dem „Miami Herald“, der ihn seit der Festnahme vertritt. „Er beteuert seine Unschuld und will sich gegen die Vorwürfe wehren.“ Gogic sei ein Box-Promoter, der bei seiner Rückkehr nach Europa einfach nur kurz in Florida Station gemacht habe.

Der für die Verhaftung zuständige Staatsanwalt Breon Peace sah die Sache allerdings anders. Er beschrieb in einer Presserklärung Gogic als Mann, der den Schmuggel zusammen mit seinen Komplizen „minutiös geplant“ habe, aber wohl nicht damit gerechnet habe, dass ihm Ermittler am Ende mühsamer Fahndungsarbeit zur Rechenschaft ziehen würden.

Um die komplexen Abläufe bei der Ladung der Kokain-Pakete zu organisieren, sei es notwendig gewesen, die Besatzungsmitglieder, die genaue Route der Schiffe und deren jeweilige Position zu kennen sowie zu wissen, in welchen Containern noch hinreichend Platz war, um die illegale Ladung zu verstauen und neue, gefälschte Zollplomben an den Türen anzubringen.

Die Festnahme und die Anklage eines Mannes, der für den Schmuggel von 20 Tonnen Kokain verantwortlich sei, sei ein „durchschlagender Erfolg für die Ermittlungsbehörden“, fügte er hinzu.