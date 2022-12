F.A.Z. Exklusiv : Das Gold der Narcos

Wer verstehen will, welch aberwitzige Summen sich mit Rauschgift verdienen lassen, muss sich nur das Problem vor Augen führen, vor dem erfolgreiche Händler regelmäßig stehen: Wohin mit all dem Geld?

David Klaubert Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt".



Eine der vielen Antworten, die Raffaele Imperiale, der mit seinen Männern den Kokainmarkt von Neapel dominierte, für sich gefunden hatte, war: Gold. Sie kauften auf, was sie bei den Händlern der Region bekommen konnten, kiloweise, Tag für Tag. So jedenfalls steht es in Akten der italienischen Staatsanwaltschaft. Sie führten lange Tabellen mit den Mengen, den Kilo- und den Gesamtpreisen. Dazu den Rabatt, den sie bekamen, schließlich kauften sie nicht auf Rechnung, immer bar und in großen Scheinen. „20 € nehmen die Bastarde wirklich nicht“, schrieb einer der Männer Anfang November 2020 über die Goldhändler. Die Million für die Einkäufe am nächsten Tag brauche er deshalb in Fünfzigern.