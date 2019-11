Frankreichs Atlantikküste : Polizei riegelt Strände wegen angespülter Kokain-Päckchen ab

Aktualisiert am

Nichts dem Zufall überlassen: eine Polizeistreife patroulliert am Plage du Gressier in Le Porge. Bild: AFP

Größere Mengen an Kokain sind an Frankreichs Atlantikstrände gespült worden. Das lockt solche, die an die weiße Substanz kommen wollen. Nun zieht die Polizei die Reißleine und sperrt Strände.