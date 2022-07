Oberlandesgericht Dresden : Unternehmer muss wegen illegaler Russlandexporte in Haft

Das Urteil, das am Freitagnachmittag fällt, nimmt Alexander S. äußerlich gefasst auf. Auch die Angehörigen im Saal wussten da schon, dass die Sache für den 57 Jahre alten Unternehmer aus Leipzig nicht glimpflich abgehen würde.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Drei Jahre und drei Monate Haft verhängte der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Dresden gegen S., der sich illegaler Geschäfte mit Partnern in Russland strafbar gemacht hat. Das Verfahren, dass im Mai eröffnet wurde, hatte wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Doch hatten die S. vorgeworfenen Taten per se nichts damit zu tun. Vielmehr habe sich der Angeklagte strafbar gemacht, weil er wissentlich gewerbliche Güter mit doppeltem Verwendungszweck ausgeführt und damit gegen die nach der russischen Annexion der Krim verhängten Sanktionen der Europäischen Union verstoßen habe, sagte Richter Hans Schlüter-Staats.

Geständnis wirkt strafmildernd

Der Generalbundesanwalt hatte S. darüber hinaus vorgeworfen, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen sowie für eine fremde Macht gearbeitet zu haben, weil zumindest einer seiner Geschäftspartner auch mit dem russischen Geheimdienst FSB verbunden gewesen sein soll.

Diese Punkte ließ das Gericht jedoch nach einer Verständigung mit dem Angeklagten bald nach Verhandlungsbeginn fallen. S. hatte dafür Taten in sieben Fällen eingeräumt, allerdings auch nur das Minimum, was er dafür habe zugeben müssen, kritisierte der Richter in der Verfahrensbegründung. Gleichwohl habe das Geständnis strafmildernd gewirkt, allerdings auch „nicht das Gewicht bekommen, was es hätte haben können“.

Überhaupt hatte sich S., der während des Prozesses bereitwillig Auskunft gegeben hatte, immer wieder in Widersprüche verstrickt. Letztlich sah es das Gericht als erwiesen an, dass seine aufgrund familiärer Verbindungen sowie exzellenter Sprachkenntnisse nach Russland ausgerichteten Geschäftskontakte durch die Sanktionen auf existenzielle Art bedroht gewesen seien. Das habe S. nicht zu verschulden, sagte der Richter, wohl aber, dass er nach Wegen gesucht habe, die Sanktionen zu umgehen.

Dies habe er mit „nicht unerheblicher krimineller Energie“ sowie „in einer nicht unerheblichen Zahl von Fällen über einen nicht unerheblichen Zeitraum“ getan. Insgesamt liefen die Geschäfte bis 2020, und zwar auch noch, nachdem S. nicht nur durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gewarnt worden war, sondern auch, nachdem Ermittler bei ihm bereits zur Hausdurchsuchung angerückt waren.

Elektronische Bauteile für Raketen

Um die Gerätschaften, die sich sowohl zivil als auch militärisch verwenden lassen, weiterhin zu liefern, habe S. mit russischen Firmen zusammengearbeitet, von denen er wusste, dass sie „dafür eingespannt waren, unter dem Deckmantel Ware für den Rüstungsbereich einzukaufen“. Das Strafmaß sei auch deshalb so hoch, weil das Schadenspotenzial abstrakt hoch sei, erläuterte Schlüter-Staats.

Marschflugkörper etwa, wie sie Russland derzeit auf Ziele in der Ukraine abschieße, seien beispielsweise ohne Mikrochips oder andere Hochtechnologie, die auch für zivile Zwecke genutzt werden könne, nicht zu betreiben. „Sie haben Geschäfte getätigt, für die sie keine Genehmigung bekommen hätten, wenn Sie die wahren Empfänger angegeben hätten“, sagte er an den Angeklagten gerichtet.

Mehr zum Thema 1/

Strafmildernd wertete das Gericht neben dem Geständnis, dass S. nicht vorbestraft ist, seit 14 Monaten in Untersuchungshaft unter erschwerten Bedingungen (Corona) sitzt, die Insolvenz seiner Firma sowie den persönlichen Reputationsverlust zu verkraften hat, aber auch seine Kooperationsbereitschaft während des Prozesses. Gleichwohl geht mit dem Urteil die Einziehung der mit den Russlandgeschäften erzielten Einnahmen in Höhe von 985.000 Euro zugunsten der Staatskasse einher, darüber hinaus muss S. auch die Kosten des Verfahrens tragen.

Den Untersuchungshaftbefehl gegen ihn setzte das Gericht gegen die Auflage, sich bis zum Haftantritt einmal wöchentlich bei der Polizei zu melden, außer Vollzug.