Erschoss kleinen Bruder : Dreizehnjähriger Amerikaner wegen Mordes angeklagt

Ein 13 Jahre alter Amerikaner, der seinen neun Jahre alten Bruder bei einem „Räuber und Gendarm“-Spiel erschossen hat, ist wegen Mordes angeklagt worden. Wie die Justizbehörden des Bundesstaates Pennsylvania mitteilten, muss sich Brayden zudem als Erwachsener vor Gericht verantworten. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Dreizehnjährige seinem Bruder Jonivan in der vergangenen Woche die Pistole an den Kopf gesetzt. Angeblich wollte der Neunjährige lieber Videos sehen als weiter „Räuber und Gendarm“ spielen. Da Jonivan „der Aufforderung keine Folge leistete“, wie der mutmaßliche Schütze später bei der Polizei in Waynesboro zu Protokoll gab, habe er abgedrückt. Anschließend setzte Brayden einen Notruf ab, gab aber an, sein Bruder sei gestürzt. Die Rettungskräfte fanden den Neunjährige blutend auf dem Sofa.

Die Kugel soll nach dem Aufsetzen des Laufs über dem linken Ohr auf der rechten Schädelhälfte wieder ausgetreten sein. Laut Pennlive.com stammte die Waffe aus einem Fach des Couchtisches, wo der Vater der Jungen sie ungesichert aufbewahrte. Nach der Anklage als Erwachsener droht Brayden lebenslange Haft. Die Organisation „Gun Violence Archive“, die Opfer von Waffengewalt listet, zählte für das Jahr 2020 bis Freitag fast 700 erschossene Kinder und Jugendliche. Fast 1800 Amerikaner im Alter von 0 bis 17 Jahren wurden in den vergangenen knapp sieben Monaten durch Schüsse verletzt.