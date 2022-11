Dreifachmord an Prostituierten : Giandavide D. will sich nur „an das viele Blut“ erinnern

Einsatzkräfte der Polizei, tragen am Donnerstag einen Leichnam aus einem Haus. In Italiens Hauptstadt Rom sind drei Prostituierte an einem Tag getötet worden. Bild: dpa

Prati atmet auf, ganz Rom atmet auf. Der grausame Mord an drei Sexarbeiterinnen vom Donnerstag gilt als aufgeklärt. Keine 48 Stunden nach dem ersten Notruf wurde am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Primavalle im Nordwesten Roms der 51 Jahre alte Giandavide D. wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Nach stundenlangem Verhör sitzt der Beschuldigte nun in Untersuchungshaft im Regina-Coeli-Gefängnis in Rom. Der Verdächtige wurde von der Polizei im Schlaf überrascht. Er leistete keinen Widerstand und soll in Folge fortgesetzten Kokainkonsums einen verwirrten Eindruck gemacht haben. Auch die blutverschmierte Kleidung des Verdächtigen wurde sichergestellt.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Die Fahnder waren Giandavide D. zunächst durch die Auswertung von Chats auf seinem Mobiltelefon auf die Spur gekommen, das er am Tatort des ersten Mordes zurückgelassen hatte. Zudem meldete sich am Freitag eine kubanische Prostituierte mit einem Hinweis bei der Polizei: Als sie in der Nacht zum Freitag mit Giandavide D. zusammen gewesen sein, habe dieser ihr von den Morden berichtet. Schließlich alarmierte die Schwester des Verdächtigen die Fahnder, nachdem Giandavide D. mit blutverschmierter Kleidung ins Haus der Familie nach Primavalle gekommen war.

Nach Angaben der Behörden war die 65 Jahre alte Kolumbianerin am Donnerstag gegen zehn Uhr vormittags das erste Mordopfer. Da die Leiche unbekleidet im Bett der Tiefparterre-Wohnung der Frau gefunden wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter die Prostituierte während oder nach dem Sex mit einem Stilett erstochen hat.

Das dritte Opfer wurde beim Fluchtversuch erstochen

Direkt anschließend begab sich der Verdächtige zu der gut 800 Meter entfernten Wohnung der beiden chinesischen Prostituierten, deren Identität nach Angaben der Behörden noch immer nicht festgestellt werden konnte. Offenbar verletzte der Täter die jüngere der beiden Frauen mit der gleichen Tatwaffe beim Sex und tötete zunächst die ältere Frau, die der jüngeren zu Hilfe geeilt war, mit einem Stich in die Kehle. Die Verletzte erstach der Täter schließlich bei deren Fluchtversuch im Treppenhaus. Als mutmaßliche Tatzeit für den Doppelmord gaben die Ermittler zwischen 10.30 und 11 Uhr an.

Nach Medienberichten wollte sich der Verdächtige beim Verhör an nichts erinnern können, außer „an das viele Blut“. Die Tatwaffe konnte bis zum Sonntag noch nicht sichergestellt werden. Der Abgleich von Fingerabdrücken und die Auswertung von DNA-Spuren dürften die letzten Zweifel an der Täterschaft des Verhafteten beseitigen. Dass sich der mutmaßliche Täter am helllichten Tag mit blutverschmierter Kleidung durch Prati von einem Tatort zum anderen begeben konnte und nach seiner letzten Bluttat unerkannt das Weite suchte, hat in dem gut situierten Viertel für einige Aufregung gesorgt. In Prati befinden sich Gerichtsgebäude und zahlreiche Anwaltskanzleien, außerdem die innerstädtischen Sitze von Fernseh- und Radiostationen, dazu Restaurants und Boutiquen.

Dass in dem Viertel das Sexgewerbe blüht, ist seit langem ein offenes Geheimnis, obschon es keinen Straßenstrich gibt. Die überwiegend ausländischen Sexarbeiterinnen knüpfen mit ihren Kunden über einschlägige Apps Kontakt. Auch an den Tagen nach deren Ermordung waren die Profile der drei erstochenen Sexarbeiterinnen auf mehreren Apps noch aktiv, wie italienische Medien ermittelten.

Mittagspause als Synonym für bezahlten Sex

Die Freier melden ihre Ankunft an den betreffenden Wohnungen per Handy, worauf die Eingangs- und Wohnungstüren geöffnet werden. Anwohner berichten, dass Männer zu jeder Tages- und Nachtzeit auf ihren Handys chattend zu sehen seien beziehungsweise dass sie bei kurzen Anrufen nur „Ich bin es“ sagten und dann in einem Hauseingang verschwänden.

Besonders rege laufe das meist äußerst diskret abgewickelte Geschäft zwischen zwölf und 14 Uhr, wenn in den Gerichten, Kanzleien und Büros Mittagspause ist. Der Ausdruck „pausa di pranzo“ (Mittagspause) sei in Prati zum Synonym für den bezahlten Sex während der Arbeitspause geworden, heißt es. Zudem komme es zu einem besonderen Kundenandrang, wenn im nördlich von Prati gelegenen Olympiastadion ein Fußballspiel stattfinde. Vor allem ausländische Fußballfans wüssten offenbar genau, in welchen Häusern und Wohnungen von Prati welche Dienstleistungen zu welchen Preisen angeboten würden.

Der Tatverdächtige Giandavide D. ist für die Ermittler kein Unbekannter. Er ist mehrfach wegen Drogendelikten, Waffenbesitz, sexualisierter Gewalttaten, Körperverletzung und Hehlerei vorbestraft. Zudem wurde er zweimal stationär psychiatrisch behandelt. Im Milieu der organisierten Kriminalität ist Giandavide D. als ehemaliger Fahrer, Leibwächter und Faktotum von Michele Senese bekannt.

Der als „o pazzo“ (der Verrückte) bekannte Senese, Jahrgang 1957, hatte für den gleichnamigen Camorra-Clan aus Kalabrien seit den Siebzigerjahren die kriminellen Geschäfte in der Hauptstadt aufgebaut. Michele Senese wurde als Auftraggeber des Mordes am Boss eines verfeindeten Clans 2014 zu lebenslanger Haft verurteilt. Zuvor war er mehrfach wegen ärztlich attestierter Epilepsie und Schizophrenie frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Viel spricht dafür, dass auch die Anwälte von Giandavide D. bei dem wahrscheinlichen Prozess wegen dreifachen Mordes auf eingeschränkte Schuldfähigkeit beziehungsweise Schuldunfähigkeit plädieren werden.

Mehr zum Thema 1/

In Italien ist zwar Zuhälterei verboten, nicht aber die Sexarbeit als solche, solange diese nicht auf öffentlichem Grund und Boden geleistet wird. Allgemein bekannt ist, dass es so gut wie keine selbstbestimmte Sexarbeit gibt, weder entlang einschlägig bekannter Landstraßen noch in Privatwohnungen, sondern dass die organisierte Kriminalität das Geschäft mit der Prostitution fest im Griff hat – auch in einem Viertel wie Prati. Dass der mutmaßliche Stilett-Mörder von Prati aus dem Milieu der Camorra stammt, kann nicht als Überraschung gelten.