Gewalt in der Weihnachtsnacht : Drei Verletzte durch Schüsse vor Club in Hannover

Nach einem Streit griff ein Mann in Hannover zur Schusswaffe. In einem Pub in England erschoss in der Nacht auf den ersten Weihnachtstag jemand eine Frau.

Blick in die Scholvinstraße in Hannover am Sonntagmorgen Bild: Swen Pförtner/dpa

Drei Menschen sind in der Innenstadt von Hannover am frühen Sonntagmorgen durch Schüsse verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war es in einem Tanzlokal in der Scholvinstraße im Steintorviertel aus bislang ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten gekommen. Eine Person wurde demnach zunächst mutmaßlich durch einen Kopfstoß verletzt.

Danach verlagerte sich die Auseinandersetzung zwischen dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer sowie zwei seiner Freunde auf die Straße. Vor dem Etablissement soll der Mann zwei der Männer mit mindestens zwei Schüssen jeweils in ein Bein verletzt haben. Ein Querschläger habe außerdem einen Security-Mitarbeiter verletzt.

Der Schütze soll mit weiteren Leuten unterwegs gewesen sein, die nach der Tat allesamt flüchteten. Der Vorfall habe sich kurz vor 3 Uhr ereignet. Weitere Hintergründe werden derzeit ermittelt.

Tödliche Schüsse im Pub

In der Nähe von Liverpool im Nordwesten Englands starb nach Schüssen in einem Pub am späten Heiligabend eine Frau. Die zuständige Polizei in Merseyside leitete am Sonntagmorgen nach eigenen Angaben Mordermittlungen ein. Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht. Die Polizei war den Angaben zufolge kurz vor Mitternacht zu dem gut besuchten Pub mit vielen jungen Leuten in Wallasey Village gerufen worden.

Die junge Frau sei im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben, hieß es laut Mitteilung. Auch drei Männer seien mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus gekommen, mehrere weitere Menschen wurden leicht verletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.