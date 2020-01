Blutüberströmte Leichen : Drei Tote in Haus bei Düren gefunden

Verbrechen in Hessen : Jahr des Schreckens

2019 wird als Jahr in Erinnerung bleiben, in dem Unfassbares geschah. Das Verbrechen an dem Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof, der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten gehören in diese Kategorie. Wohl auch der riesige Steuerbetrug, sollte er sich bewahrheiten.