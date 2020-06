Nach Anti-Rassismus-Demo : Drei Tote bei Messerstecherei nahe London

Aktualisiert am

Die Polizei sperrt den Zugang zum Tatort nach einer Messerattacke in einem Park der Stadt Reading, rund 70 Kilometer von London entfernt. Bild: Reuters

In einem vollen Park in der Stadt Reading geht ein Mann mit einem Messer plötzlich auf Menschen los . Die Polizei glaubt nicht an einen terroristischen Hintergrund – das Motiv liegt aber noch im Dunkeln.