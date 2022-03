Düsseldorfer Karneval : Drei Menschen niedergestochen – 17-Jähriger stellt sich

Aktualisiert am

Mit Bildern aus Überwachungskameras hatte die Polizei nach dem Tatverdächtigen gesucht. Er soll am Karnevalssonntag auf drei Männer eingestochen haben. Der Jugendlich soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Ordnungsamt kontrolliert zu Weiberfastnacht in der Düsseldorfer Altstadt. (Archivbild) Bild: dpa

Nach teils lebensgefährlichen Stichen gegen drei junge Männer in der Düsseldorfer Altstadt hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Der erst 17 Jahre alte Jugendliche soll noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Der 17-Jährige soll am frühen Abend des Karnevalssonntags auf drei Fremde im Alter von 17, 18 und 22 Jahren eingestochen haben, mit denen er den Angaben zufolge aneinander geraten war. Am Dienstag hatte die Polizei Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, um den Verdächtigen zu identifizieren. Noch am gleichen Abend hätten sich der 17-Jährige und ein vermeintlicher Mittäter, ebenfalls 17 Jahre alt, bei der Bundespolizei gestellt. Der Begleiter durfte wieder gehen.

Die Tatwaffe, laut Zeugen und nach Art der Verletzungen ein Messer, wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft bislang noch nicht sichergestellt. Alle drei Opfer seien inzwischen über den Berg, aber teilweise noch im Krankenhaus.

In einem zweiten Fall mit einer Messerattacke ist der Täter indes noch nicht gefasst. Am Abend des Rosenmontags war ein 18-Jähriger mit schweren Stichverletzungen in einer Gasse liegend entdeckt worden. Zuvor soll er von drei jungen Männern angerempelt, geschlagen und schließlich mit dem Messer im Bauch verletzt worden sein. Die Täter flüchteten, der 18-Jährige wurde notoperiert. Die Polizei bittet um Hinweise.