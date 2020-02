Drahtseile gegen Mountainbiker : Wem gehört der Wald?

Im Kindergarten streiten die Kleinen, wer neben der Erzieherin sitzen darf, die Neuntklässler zoffen sich auf Klassenfahrten um die Rückbank im Bus, und die Erwachsenen pöbeln wochentags herum, wenn sich E-Roller auf Gehsteigen und Autofahrer auf Fahrradwegen breitmachen. Am Wochenende aber verlagert sich der Streit in den Wald. Dann wettern Wanderer und Naturfans gegen Mountainbiker, die auf ihre Pfade drängen, und umgekehrt schimpfen Radfahrer über „die Spießer“, die zu Fuß unterwegs sind. Besonders beliebte Orte sind besonders umkämpft, scheint es.

Während sich die Kindergartenkinder vielleicht zwicken und die Teenager einander vom Sitz schubsen, greifen die Gegner im Wald zu drastischeren Mitteln: Regelmäßig spannen Unbekannte vielerorts in Deutschland Drahtseile, verstecken Nägel auf dem Waldboden oder legen Baumstämme quer über den Weg. Immer wieder stürzen Biker über derartige Hindernisse. Ein gefährliches Treiben.

Erst vor zwei Wochen bemerkte ein Radfahrer auf dem Dünsberg in Hessen drei Drahtfallen, die auf Knie- und Brusthöhe über einem Mountainbike-Trail gespannt waren. Er informierte den Pächter der Raststätte auf dem Dünsberg, der drei Seile abnahm und dem Förster Bescheid gab. Dieser fand ein viertes Seil und informierte die Polizei.

Umweltschutz gegen Menschenleben

Auf Kniehöhe gespannte Drahtseile führen in jedem Fall zum Sturz, sagt Wolfgang Rinn, Vorsitzender des Radfahrvereins Gießen-Kleinlinden, der oft auf den Trails auf dem Dünsberg unterwegs ist. Und Drahtseile auf Brusthöhe können den Kehlkopf treffen. Vor allem an steilen Stellen, wo Radfahrer bergab hohe Geschwindigkeiten erreichen, „kann das tödlich enden“, behauptet Rinn. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Der Dünsberg, das sei „ein sehr beliebtes Ausflugsziel“, sagt Rinn, vor allem wenn die Gaststätte am Berg geöffnet ist. An sonnigen Tagen treffen Spaziergänger dort auf Biker. Die einen erklimmen den Hügel mit geschmierten Stullen und geschnürten Wanderstiefeln, im Schlepptau ein schlechtgelauntes Kind. Die anderen kommen in enger Outdoor-Kleidung und suchen den Kick, wenn sie sich auf wurzelig-windenden Waldwegen downhill stürzen. Selbst Archäologiefans kommen, weil auf dem Dünsberg auch Spuren spätkeltischer Bauten stehen. Wenn sie sich an der Gaststätte treffen, „kommen alle miteinander gut aus“, sagt Rinn, es sei ein „sehr harmonisches Zusammensein“.

Der Pächter, Thorsten Scherer, sieht das anders: „Seit zwanzig Jahren gibt es hier Konflikte“, sagt er. Verlassen die Biker ihre ausgeschilderten Trails, gibt es Ärger, sagt Scherer. „Dass es so ausartet“, hätte er aber nicht gedacht. Rinn sagt, niemand verstehe, „warum jetzt auf einmal diese Attacke“.

Eine Woche nach dem Fund der Fallen ging beim „Gießener Anzeiger“ ein Bekennerschreiben der „Aktivist*innen für einen Mountainbike freien (sic) Dünsberg“ ein, die die Aktion mit Umweltschutz begründeten. In der Mail forderten sie: „Verpisst euch aus dem Wald oder es wird Opfer geben.“ Sie schrieben, sie hätten vor, die „dekadenten Umweltschweine für immer aus dem Wald zu vertreiben“. Der Wald sei ein Biotop und Lebensraum vieler Tiere, die von den „rücksichtslosen Rüpel-Radlern gestört und vertrieben werden“; Umweltschutz gegen Menschenleben ist die Ansage. Und „die Szene ist mehr als nur geschockt“, sagt Rinn.

Das Bekennerschreiben unterzeichneten die Aktivisten „Mountainbike freier Dünsberg“ (MfD) mit „MfD in Solidarität mit Extinction Rebellion, Fridays for Future, Peta und AntiFa Gießen“. Weder „Fridays for Future“ noch „Extinction Rebellion“ hätten jedoch von dem Vorfall gewusst, sagen Sprecher der Gruppen dieser Zeitung. „Menschenleben zu gefährden ist verwerflich“, erklärt „Fridays for Future“. Und abgesehen davon sähen sie „keinen Zusammenhang mit Fahrradfahrverboten und Umweltschutz“. „Extinction Rebellion“ erklärt, ein solches Verhalten verstoße gegen ihr Prinzip der Gewaltfreiheit. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die Mail von Trittbrettfahrern verfasst wurde.

Entzerrung soll den Konflikt lösen

Der Streit kam in den Wald, als der Mountainbike-Boom in den Achtzigern aus Amerika nach Deutschland schwappte. Plötzlich waren die Sonntagsspaziergänger nicht mehr die Einzigen, die am Wochenende im Wald sind: Sie mussten ihn nun mit den Radfahrern teilen. Seither sagen die Wanderer, Mountainbiker seien Rücksichtslose und viel zu schnell unterwegs; sie verschreckten Tiere und förderten die Bodenerosion, klagen aufgebrachte Umweltschützer; sie genössen den Wald nicht, sagen die Achtsamen, die seit neuestem zum Waldbaden oder Meditieren kommen. Und Biker derweil ärgern sich, wenn ihnen die Spaziergänger nicht schnell genug aus dem Weg springen oder belehrend auf sie einreden.

Den einen geht es auf dem Sonntagsspaziergang um Ruhe, den anderen um Ausdauer und Spaß. Wenn die Genießer auf die Sportler stoßen, verstehen die einen die anderen nicht. In Kommunen und Forstverwaltungen setzt man auf Entzerrung. Wenn sich die unterschiedlichen Gruppen nicht träfen, dann würde es friedlicher, glaubt man.

Deshalb ist der Vorfall auf dem Dünsberg so verstörend: Die Gemeinde Biebertal, in deren Verwaltungsbereich der Dünsberg liegt, hatte erst vor kurzem versucht zu schlichten. Alle Gruppen, die den Dünsberg nutzen, hatten sich zusammengesetzt, um einen „Entmischungsplan“ aufzustellen. Kurz darauf fand man die Drahtfallen.