Dortmund : Mann tötet Frau und seine drei Kinder

In Dortmund soll ein 41 Jahre alter Mann seine Frau und seine drei Kinder getötet und sich danach selbst das Leben genommen haben. Die Leichen der 38-jährigen Frau und der drei Kinder im Alter von zwei, sechs und acht Jahren seien am Donnerstag in einer Wohnung in Dortmund-Barop gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler halten den Vater nach ersten Erkenntnissen für den Täter.

Der Mann hatte sich nach Angaben der Polizei selbst das Leben genommen. Es sei von einem „vierfachen Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid durch den Ehemann“ auszugehen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Er sprach zugleich von einer „Arbeitshypothese“. Die Ermittlungen seien gerade erst aufgenommen worden. Der derzeitige Stand laute: „Der Täter ist tot. Wir haben keinen anderen Verdächtigen.“

Man wisse noch nichts über Motiv und Hintergründe. Aktuell werde die Wohnung untersucht. Alle Leichen müssten obduziert werden. Der Sprecher machte keine Angaben dazu, wie die Frau und ihre Kinder getötet wurden. Ob ein Abschiedsbrief des Mannes gefunden wurde, teilten die Ermittler ebenfalls nicht mit.

Bei den getöteten Kindern handele es sich um ein Mädchen und zwei Jungen. Über die Opfer werde man keine weiteren Details veröffentlichen, zumal noch nicht alle weiteren Angehörigen der Kleinfamilie benachrichtigt werden konnten.

