Zwölf statt sieben Jahre : Diskussion um Mindestalter für straffällige Kinder in New York

Das Video einer Polizeikamera aus Rochester im Bundesstaat New York sorgte Ende Januar für Aufsehen: Bei dem Versuch, eine neun Jahre alte Ausreißerin nach Hause zu bringen, hatten Beamte das aufgebrachte Mädchen erst in Handschellen gelegt und dann, als es im Streifenwagen saß, mit Pfefferspray besprüht. Die Aufnahme befeuerte nicht nur die Debatte über Polizeigewalt. Im Staat New York ließ sie auch Forderungen lauter werden, das Mindestalter für Strafverfolgung heraufzusetzen.

Die Gesetze des Empire State erlauben, Kinder nach dem siebten Geburtstag zu verhaften und anzuklagen. Damit gehört New York zu den Bundesstaaten mit dem niedrigsten Mindestalter für Strafverfolgung. Nur North Carolina, wo auch Sechsjährige festgenommen werden dürfen, weist ein noch geringeres „minimum age“ auf.

Nach dem Fall der Neunjährigen in Rochester erreichte die Debatte über die Strafverfolgung von Kindern jetzt mit der Anklage gegen einen Siebenjährigen einen weiteren Höhepunkt. In der vergangenen Woche warf die Staatsanwaltschaft dem Jungen aus Brasher Falls nördlich von New York vor, an Thanksgiving Ende November ein bislang anonymes Opfer vergewaltigt zu haben.

„Ich gehe nicht davon aus, dass ein Kind in dem Alter überhaupt weiß, was es tut. Einen Siebenjährigen wegen Vergewaltigung anzuklagen ist absurd“, sagte Anthony Martone, Anwalt für Jugendstrafrecht, dem Fernsehsender WWNY. Die Staatsanwaltschaft müsse beweisen, dass der Junge das Verbrechen begangen habe. „Zumindest in meinen Augen sollte das unmöglich sein.“ Einzelheiten über den mutmaßlichen Übergriff gab die Polizei vorerst nicht bekannt.

Erst nach dem zwölften Geburtstag?

Seit Jahren fordern Juristen des Bundesstaats New York, Kinder erst nach dem zwölften Geburtstag vor Gericht zu stellen. Damit folgen sie Kalifornien und Massachusetts. Bürgerrechtler verweisen zudem auf einen Zusammenhang zwischen Hautfarbe und Strafverfolgung. Wie die Organisation Legal Aid Society errechnete, wurden in der Stadt New York in den Jahren 2016 bis 2019 insgesamt 250 Kinder verhaftet, die jünger als zwölf Jahre waren.

Nur 17 der mutmaßlichen Straftäter waren weiß. „Immer wieder werden Kinder im Grundschulalter in Handschellen gelegt, eingesperrt und verhaftet, besonders nichtweiße Kinder“, ließ eine Gruppe von Strafverteidigern Gouverneur Andrew Cuomo nach der Verhaftung der Neunjährigen in Rochester, einer Afroamerikanerin, wissen. Das Parlament in Albany berät nun über die Senate Bill S4051: Der demokratische Senator Jamaal Bailey legte den Gesetzentwurf vor, um Aufenthalte in Jugendgefängnissen für Kinder unter zwölf Jahren künftig durch „altersgerechte Dienste“ von Sozialbehörden zu ersetzen.