Diebstahl im Grünen Gewölbe : Polizei findet Werkzeuge in der Spree

Im Prozess um den Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe sagt einer der Angeklagten aus, vor der Tat Einbruchswerkzeuge in die Spree geworfen zu haben. Nun ist eine abermalige Tauchaktion der Polizei in der Spree erfolgreich.

Schon an den Weihnachtsfeiertagen hatten Polizeitaucher in der Spree nach Beweisen für den Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe gesucht. (Archivbild) Bild: dpa

Im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden haben Polizeitaucher abermals in Berlin die Spree abgesucht. Bei der Aktion seien einige Werkzeuge gefunden worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Beim Prozess zum Juwelendiebstahl hatte am Dienstag einer der Angeklagten ausgesagt, dass er vor der Tat Einbruchswerkzeuge in die Spree geworfen habe. Ob es sich tatsächlich um die beschriebenen Teile handelt, blieb zunächst offen.

Am 25. November 2019 waren aus dem Historischen Grünen Gewölbe im Dresdner Residenzschloss 21 Schmuckstücke mit rund 4.300 Diamanten im Wert von mehr als 113 Millionen Euro gestohlen worden. Seit Januar 2022 müssen sich vor dem Landgericht Dresden sechs Männer im Alter zwischen 23 und 29 Jahren wegen schweren Bandendiebstahls und schwerer Brandstiftung verantworten.

Die Spree sei am Mittwoch im Bereich des Müllheizkraftwerks Ruhleben in Berlin abgesucht worden, hieß es. Über den Tauchgang hatte zunächst die in Berlin erscheinende „B.Z.“ berichtet. Beim Prozess vor dem Landgericht Dresden hatten drei Angeklagte Geständnisse abgelegt.

Bereits an den Weihnachtsfeiertagen hatten Polizeitaucher im Neuköllner Schifffahrtskanal nach Beweisen gesucht. Die Suche blieb ohne Ergebnis. Ein Großteil der Beute, darunter Teile eines Degens, waren zurückgegeben worden.