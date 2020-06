Zentrales Beweismittel fehlt : Die Taktik der Ermittler im Fall Maddie

Aktualisiert am

Die Beweislage gegen Christian B. ist dünn. Ziel der Ermittler ist es, Zeit zu gewinnen und mögliche weitere Vorwürfe zu erkennen. So soll er notfalls auch ohne handfeste Beweise im Fall Maddie dauerhaft ins Gefängnis gebracht werden.

In diesem Haus in Portugal soll Christian B. gelebt haben. Bild: dpa

Trotz aufwendiger Ermittlungen ist die Beweislage gegen den neuen Verdächtigen Christian B. dünn. Wenn der Eindruck entstanden sei, dass die Ermittlungen im Fall Maddie vor dem Abschluss stünden, sei das „nicht richtig“, heißt es aus Justizkreisen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig teilt dazu mit, der bisherige „Verdachtsgrad“ gegen den Mann liege „unterhalb des hinreichenden Tatverdachts“.

Das Bundeskriminalamt (BKA) hatte am Mittwoch darüber informiert, dass sich der Verdächtige zum Zeitpunkt des Verschwindens Maddies am 3. Mai 2007 in der Nähe des Tatorts aufgehalten habe, wie man durch eine Funkzellenabfrage wisse. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig bestätigt auch, dass man noch weitere Anhaltspunkte für seine Täterschaft habe, die man noch nicht veröffentlicht habe. Nach wie vor sei jedoch denkbar, dass die Ermittlungen ergebnislos eingestellt werden müssen. „Was wir jetzt haben, reicht noch nicht aus, um eine Anklage zu erheben“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Die Ermittler sind sich zwar sicher, dass Christian B. im Fall Maddie der Entführer ist und dass das Mädchen ermordet wurde. Doch fehlten zentrale Beweismittel wie die Leiche. Ziel der Ermittler ist es deshalb, Zeit zu gewinnen und mögliche weitere Vorwürfe gegen Christian B. zu erkennen. So soll er notfalls auch ohne handfeste Beweise im Fall Maddie ins Gefängnis oder in Sicherungsverwahrung gebracht werden.

Ermittlungstaktisch begründet ist nach Informationen dieser Zeitung auch das Vorgehen des Ermittlungsbehörden, keine Fotos des Verdächtigen zu veröffentlichen und seinen Namen nicht zu nennen. Das BKA und die Staatsanwaltschaft Braunschweig wollen dadurch verhindern, dass der Verdächtige oder sein Anwalt Zugriff auf die Ermittlungsakten bekommt. Man möchte zunächst Hinweise sammeln und den Mann dann so mit den Ergebnissen konfrontieren, dass er sich nicht darauf vorbereiten kann. Dies werde womöglich zum „spätestmöglichen Zeitpunkt“ geschehen.

Eine Immobilie in Sachsen-Anhalt

Um diesen Plan nicht zu gefährden, bestätigt die Staatsanwaltschaft auch nicht, dass es sich bei dem neuen Verdächtigen um Christian B. handelt. Er sitzt wegen Drogenhandels in der Justizvollzugsanstalt Kiel ein und wurde vom Landgericht Braunschweig im Dezember 2019 zu einer – noch nicht rechtskräftigen – siebenjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er eineinhalb Jahre vor dem Verschwinden Maddies ebenfalls in Praia da Luz eine damals 72 Jahre alte Amerikanerin brutal vergewaltigt und beraubt haben soll.

Bestätigt wurde am Freitag von der Staatsanwaltschaft Stendal, dass man einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden der drei Jahre alten Maddie im Jahr 2007 und dem späteren Verschwinden der fünf Jahre alten Inga prüft. Das Mädchen aus Sachsen-Anhalt, das der verschwundenen Engländerin durchaus ähnelte, wurde zuletzt am 2. Mai 2015 auf dem Gelände des Diakoniewerks Wilhelmshof in der Altmark gesehen.

In ihren Ermittlungen im Fall Inga stießen die Behörden gleich mehrfach auf Christian B. Nach Recherchen der F.A.Z. gab es nach ihrem Verschwinden eine weiträumige Funkzellenabfrage rund um den Tatort. Die angefallenen Daten wurden von den Ermittlern insbesondere nach verurteilten Sexualstraftätern durchforstet. Dabei gab es mehrere Treffer, unter anderem Christian B., der bereits als Minderjähriger vom Amtsgericht Würzburg wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden war. Wie sich herausstellte, hatte Christian B. für die Tatzeit kein Alibi.