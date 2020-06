Eltern hoffen immer weiter : Die lange Suche nach Madeleine McCann

Am 3. Mai 2007 aßen die McCanns in einer Tapas-Bar in Portugal zu Abend. Gegen 22 Uhr stellten sie im Hotel entsetzt fest, dass ihre Tochter verschwunden war. Ist die beispiellose Suche jetzt bald vorbei?

Die Eltern geben nicht auf, auch wenn das Bundeskriminalamt (BKA) inzwischen von Mordverdacht spricht. Auf die jüngste Wendung bei der Suche nach ihrer Tochter Madeleine teilten die McCanns mit: „Alles, was wir wollten, ist, sie zu finden, die Wahrheit aufzudecken und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen. Wir werden nie die Hoffnung aufgeben, Madeleine lebend zu finden. Aber wie auch immer das Ergebnis aussehen mag, wir müssen es kennen, denn wir müssen Frieden finden.“

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. F.A.Z.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Die portugiesische Polizei hatte vor zwölf Jahren die Ermittlungen eingestellt. Aber Kate und Gerry McCann hoffen bis heute, dass ihre damals drei Jahre alte Tochter lebend in ihr Kinderzimmer zurückkehren wird. Zeugen wollten das Mädchen zwischenzeitlich in Spanien, Marokko und der Schweiz gesehen haben, nachdem sie am 3. Mai 2007 in Portugal verschwunden war.

Gemeinsam mit Freunden und Angehörigen starteten die McCanns die internationale Kampagne „Find Madeleine“. An der Algarve-Küste hingen bald überall Fotos des blonden Mädchens. Papst Benedikt XVI., die Schriftstellerin J. K. Rowling, der Fußballstar David Beckham und der Unternehmer Richard Branson unterstützten die Suche nach ihr; gut 1,4 Millionen Euro wurden für einen Solidaritätsfonds gespendet. Doch Madeleine ist seit dem Urlaubsabend vor 13 Jahren wie vom Erdboden verschluckt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig geht davon aus, dass Maddie tot ist. Die Ermittlungen gegen einen 43 Jahre alten Deutschen werden wegen Mordverdachts geführt.

Endlos quälende Ungewissheit

Die Eltern der damals Dreijährigen aßen am 3. Mai 2007 mit Freunden in einer fünfzig Meter entfernten Tapas-Bar zu Abend. Sie machten gemeinsam in dem kleinen Ort Praia da Luz an der portugiesischen Algarve-Küste Urlaub. Mehrmals sahen sie in ihrer Ferienwohnung im Parterre der Urlaubsanlage nach dem Rechten, wo Madeleine zusammen mit ihren jüngeren Zwillingen in einem Zimmer schlief. Doch gegen 22 Uhr stellte ihre Mutter entsetzt fest, dass das Mädchen verschwunden war.

Der Schock dieser Nacht verwandelte sich in eine endlos quälende Ungewissheit, die alles im Leben der Familie prägt. Zeitweise gerieten sogar Madeleines Eltern selbst unter Verdacht. Nach einem Einsatz britischer Spürhunde ging die Polizei Hinweisen darauf nach, dass sich dort ein Leichnam befunden haben könnte. Im September 2007 wurden Mutter und Vater als Verdächtigte vernommen. Der Vorwurf stand im Raum, das Mädchen sei durch einen Unfall oder durch ein überdosiertes Beruhigungsmittel ums Leben gekommen. Doch der Verdacht erhärtete sich nicht. Die portugiesische Polizei stellte ihre Arbeit in dem Fall 2008 mit der Begründung ein, man habe keine Hinweise auf ein Verbrechen finden können.

Das hielt aber den ehemaligen portugiesischen Kriminalinspektor Gonçalo Amaral nicht davon ab, in seinem Buch mit dem Titel „Maddie – Die Wahrheit über die Lüge“ zu behaupten, Madeleine sei an den Folgen eines „tragischen Unfalls“ gestorben, den ihre Eltern durch eine vorgetäuschte Entführung vertuscht hätten. Amaral hatte anfangs die Ermittlungen geleitet, wurde aber später entlassen, weil er das ihm zu einseitig erscheinende Eintreten der britischen Behörden zugunsten der Eltern kritisiert hatte. Nach einer Klage der McCanns wurde das Buch zunächst verboten und der Autor zu Schadensersatz verurteilt. Später hob der Oberste Gerichtshof Portugals das Urteil der ersten Instanz auf.

„Tausende Meldungen“

Jahrelang sah man in Portugal keinen Grund dafür, die Suche wieder aufzunehmen, obwohl Scotland Yard dazu aufforderte, weil es sich möglicherweise doch um eine Entführung handele und Maddie, wie ihr Spitznamen lautete, noch am Leben sein könnte – zwei Zeugen hatten berichtet, sie hätten in der Tatnacht einen Mann mit einem schlafenden Kind auf dem Arm in der Nähe der Apartmentanlage der Familie gesehen. Es seien „Tausende Meldungen“ eingegangenen, nach denen das Kind in anderen Ländern gesehen worden sei, teilte ein Polizeisprecher in Lissabon mit.